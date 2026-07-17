 హైదరాబాద్‌లో పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర (ఫొటోలు) | Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad | Sakshi
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హైదరాబాద్‌లో పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర (ఫొటోలు)

Jul 17 2026 8:35 AM | Updated on Jul 17 2026 8:35 AM

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad1
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భాగ్య నగరం ఆధ్యాతి్మక పరిమళాలను అద్దుకుంది.

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad2
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అడుగడుగునా భక్తిభావంతో ఉప్పొంగింది.

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad3
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అటు గోల్కొండకోటలో జగదాంబిక మహంకాళి అమ్మవారికి ఆషాఢ బోనం..

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad4
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ఇటు పూరీ జగన్నాథుడి రథోత్సవం.. వెరసి.. గురువారం నగరంలో ధారి్మక భావన ద్విగుణీకృతమైంది.

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad5
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శివసత్తుల పూనకాలు.. పోతురాజుల విన్యాసాలు.. డప్పు చప్పుళ్ల మోతలతో బోనాల వేడుకలు ఆద్యంతం అంగరంగ వైభవాన్ని తలపించాయి.

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad6
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గోల్కొండ కోట బాలాహిస్సార్‌ లాన్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన జగదాంబిక మహంకాళి అమ్మవారి చిత్రపటానికి గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad7
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లంగర్‌హౌస్‌ చౌరస్తాలో మంత్రులు కొండా సురేఖ, పొన్నం ప్రభాకర్‌లు అమ్మవార్లకు పట్టువ్రస్తాలు సమరి్పంచారు.

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad8
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బోనాల ఉత్సవాలతో గోల్కొండ కోట భక్తజన సంద్రాన్ని తలపించింది.

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad9
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అలాగే.. పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర నగరంలో వైభవోపేతంగా జరిగింది.

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad10
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బంజారాహిల్స్, కవాడిగూడ, ఇందిరాపార్కు, ఎనీ్టఆర్‌ స్టేడియం, సికింద్రాబాద్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో జగన్నాథ రథయాత్ర భక్తిశ్రద్ధలతో సాగింది.

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad11
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కవాడిగూడ ప్రాంతంలో మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు తదితరులు రోడ్డును చీపురుతో ఊడ్చి రథాన్ని లాగారు.

Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad12
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Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad13
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Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad14
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Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad16
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Thousands participate In Jagannath Rath Yatra In Hyderabad17
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# Tag
Jagannath rath yatra participate Hyderabad Photos
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