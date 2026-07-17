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భాగ్య నగరం ఆధ్యాతి్మక పరిమళాలను అద్దుకుంది.
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అడుగడుగునా భక్తిభావంతో ఉప్పొంగింది.
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అటు గోల్కొండకోటలో జగదాంబిక మహంకాళి అమ్మవారికి ఆషాఢ బోనం..
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ఇటు పూరీ జగన్నాథుడి రథోత్సవం.. వెరసి.. గురువారం నగరంలో ధారి్మక భావన ద్విగుణీకృతమైంది.
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శివసత్తుల పూనకాలు.. పోతురాజుల విన్యాసాలు.. డప్పు చప్పుళ్ల మోతలతో బోనాల వేడుకలు ఆద్యంతం అంగరంగ వైభవాన్ని తలపించాయి.
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గోల్కొండ కోట బాలాహిస్సార్ లాన్స్లో ఏర్పాటు చేసిన జగదాంబిక మహంకాళి అమ్మవారి చిత్రపటానికి గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
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లంగర్హౌస్ చౌరస్తాలో మంత్రులు కొండా సురేఖ, పొన్నం ప్రభాకర్లు అమ్మవార్లకు పట్టువ్రస్తాలు సమరి్పంచారు.
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బోనాల ఉత్సవాలతో గోల్కొండ కోట భక్తజన సంద్రాన్ని తలపించింది.
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అలాగే.. పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర నగరంలో వైభవోపేతంగా జరిగింది.
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బంజారాహిల్స్, కవాడిగూడ, ఇందిరాపార్కు, ఎనీ్టఆర్ స్టేడియం, సికింద్రాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో జగన్నాథ రథయాత్ర భక్తిశ్రద్ధలతో సాగింది.
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కవాడిగూడ ప్రాంతంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తదితరులు రోడ్డును చీపురుతో ఊడ్చి రథాన్ని లాగారు.
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