 వైట్ శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు | Actress Preity Mukundan Stuns in a White Saree Photos | Sakshi
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వైట్ శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు

Jul 16 2026 8:34 PM | Updated on Jul 16 2026 8:36 PM

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హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ తాజాగా తన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. వైట్ శారీలో మరింత గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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Actress Preity Mukundan Stuns in a White Saree Photos11
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