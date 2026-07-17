 ఓ సుకుమారి బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాజేశ్ లేటేస్ట్ స్టిల్స్.. ఫోటోలు | Aishwarya Rajesh Latest Stunning Stills Photos | Sakshi
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ఓ సుకుమారి బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాజేశ్ లేటేస్ట్ స్టిల్స్.. ఫోటోలు

Jul 17 2026 7:19 PM | Updated on Jul 17 2026 7:52 PM

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సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాజేశ్ తాజాగా ఓ సుకుమారి అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఈ మూవీ జూలై 17న థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఐశ్వర్య రాజేశ్ లేటేస్ట్ పిక్స్ వైరలవుతున్నాయి.

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