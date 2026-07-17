 కామాఖ్య ఆలయంలో నిక్కీ గల్రానీ దంపతుల పూజలు..ఫోటోలు | Nikki Galrani and Aadhi Perform Special Prayers at Kamakhya Temple Photos | Sakshi
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కామాఖ్య ఆలయంలో నిక్కీ గల్రానీ దంపతుల పూజలు..ఫోటోలు

Jul 17 2026 7:53 PM | Updated on Jul 17 2026 8:09 PM

Nikki Galrani and Aadhi Perform Special Prayers at Kamakhya Temple Photos1
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అస్సాంలోని ప్రముఖ కామాఖ్య ఆలయంలో ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

Nikki Galrani and Aadhi Perform Special Prayers at Kamakhya Temple Photos2
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Nikki Galrani and Aadhi Perform Special Prayers at Kamakhya Temple Photos3
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Nikki Galrani and Aadhi Perform Special Prayers at Kamakhya Temple Photos4
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Nikki Galrani and Aadhi Perform Special Prayers at Kamakhya Temple Photos5
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Nikki Galrani and Aadhi Perform Special Prayers at Kamakhya Temple Photos6
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Nikki Galrani and Aadhi Perform Special Prayers at Kamakhya Temple Photos7
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Nikki Galrani and Aadhi Perform Special Prayers at Kamakhya Temple Photos8
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కామాఖ్య ఆలయంలో నిక్కీ గల్రానీ దంపతుల పూజలు..ఫోటోలు
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