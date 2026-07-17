 లండన్‌ వీధుల్లో హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ చిల్.. ఫోటోలు | Heroine Hebah Patel Chills on the Streets of London Stunning Photos | Sakshi
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లండన్‌ వీధుల్లో హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ చిల్.. ఫోటోలు

Jul 17 2026 7:14 PM | Updated on Jul 17 2026 7:16 PM

Heroine Hebah Patel Chills on the Streets of London Stunning Photos1
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ ప్రస్తుతం వేకేషన్‌లో చిల్ అవుతోంది. లండన్ వీధుల్లో విహరిస్తూ సందడి చేస్తోంది. ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

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Heroine Hebah Patel Chills on the Streets of London Stunning Photos3
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Heroine Hebah Patel Chills on the Streets of London Stunning Photos4
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Heroine Hebah Patel Chills on the Streets of London Stunning Photos13
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లండన్‌ వీధుల్లో హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ చిల్.. ఫోటోలు
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