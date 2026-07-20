 భారత్‌లో డెంగ్యూ వ్యాక్సిన్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్ | India Approves First Dengue vaccine QDENGA for Ages | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత్‌లో డెంగ్యూ వ్యాక్సిన్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్

Jul 20 2026 1:38 PM | Updated on Jul 20 2026 1:38 PM

India Approves First Dengue vaccine QDENGA for Ages

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశంలో తొలిసారిగా డెంగ్యూ వ్యాక్సిన్‌కు ఆమోదం లభించింది. టెకిడా బయోఫార్మాస్యూటికల్స్ ఇండియా సంస్థకు చెందిన ‘క్యూడెంగు’ వ్యాక్సిన్‌ మార్కెట్ విక్రయాలకు డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (డీసీజీఐ) అధికారిక అనుమతి మంజూరు చేసింది. 4 నుంచి 60 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల వ్యక్తులకు ఈ టీకాను వేయవచ్చు.

డెంగ్యూ బారిన పడినవారైనా, లేకపోయినా ఈ వ్యాక్సిన్‌ను ఎవరైనా తీసుకోవచ్చని, ముందస్తు పరీక్షలు అవసరం లేదని  డీజీఐజీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. భారత్‌తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన విస్తృత క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఆధారంగా ఈ అనుమతి ఇచ్చినట్లు టెకిడా సంస్థ వెల్లడించింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సిఫార్సుల మేరకు తయారైన ఈ వ్యాక్సిన్ నాలుగు రకాల డెంగ్యూ వైరస్‌ల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఉత్పత్తిని మరింత పెంచేందుకు బయలాజికల్-ఈ సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. గత రెండు దశాబ్దాలతో పోలిస్తే దేశంలో డెంగ్యూ కేసులు గణనీయంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో, ఈ వ్యాక్సిన్ ఆమోదం ప్రజా ఆరోగ్య రక్షణలో కీలక అడుగుగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్టన్నింగ్ లుక్స్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ (ఫొటోలు)
photo 2

పట్టు చీరలో నభా నటేష్‌ అందాల మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 3

తెల్లని చీరలో శ్రీదేవి విజయ్‌కుమార్‌ మనసు దోచే అందాలు (ఫొటోలు)
photo 4

సింపుల్‌గా వంక పెట్టలేనంత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నైట్ పార్టీ (ఫొటోలు)

Video

View all
West Asia war Update US Airstrikes On Iran 1
Video_icon

ఇరాన్ పై అమెరికా భీకర వైమానిక దాడులు
AI Entreprenuer Arjun On DemandExclusive Interview 2
Video_icon

బిటెక్ మధ్యలోనే ఆపేసి AI తో స్టార్ట్ అప్ కంపెనీ.. ఎంత సంపాదిస్తున్నానంటే
Rohit Sharma Smashes Most Sixes vs SENA Countries 3
Video_icon

రిటైర్ అవ్వమన్నారు.. వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు
EPS Pension Scheme Update 4
Video_icon

EPS స్కీమ్ లో కీలక మార్పులు..ఈ BENEFITS అస్సలు మిస్ కావొద్దు!
Sr. NTR Emotional Letter To Mudragada Padmanabham 5
Video_icon

ఎన్టీఆర్ చేతిరాత లేఖ.. ముద్రగడపై ఎంత ప్రేమో తెలుసా?
Advertisement
 