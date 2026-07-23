వానాకాలం పాము కాట్లు.. ఒక్క తప్పు చేసినా ప్రాణం పోయే ప్రమాదం

వానాకాలం వచ్చిందంటే పాములు బయటకు వస్తాయి. పొలాలు, చెట్లు, ఇళ్ల పరిసరాలు, నీరు నిలిచిన చోట మనుషులకు పాము కాటు ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అలాంటి సమయంలో ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదు? తెలుసుకుంటే మన ప్రాణాలు కాపాడుకోవచ్చు. పాము కాటు వేస్తే వెంటనే సరైన ప్రథమ చికిత్స తీసుకుని ఆసుపత్రికి చేరడం అత్యంత ముఖ్యం. విషపూరిత పాము కాటు వేస్తే అత్యవసరంగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి.
పాము కాటు వేస్తే ఏం జరుగుతుంది?
పాము విషంకాటు గాయం ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. విషం సాధారణంగా రక్తంలోకి నేరుగా వెళ్లదు. ముందుగా లింఫ్ వ్యవస్థలో వ్యాపిస్తుంది. లింఫ్ వ్యవస్థ అంటే శరీర రక్షణ వ్యవస్థలో భాగమైన ద్రవ మార్గాల జాలం. ఎక్కువ కదలిక ఉంటే విషం వేగంగా వ్యాపిస్తుంది.
ప్రశాంతంగా ఉంటే విషం వ్యాపించే వేగం తగ్గుతుంది. విషపూరిత పాము కాట్లలో ఎక్కువగా కాటు చోట నొప్పి, వాపు కనిపిస్తాయి. కొన్ని పాములు న్యూరోటాక్సిక్ విషాన్ని విడుదల చేస్తాయి. అది నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. న్యూరోటాక్సిక్ విషం అంటే నాడులు, మెదడు పనితీరును దెబ్బతీసే విషం.
న్యూరోటాక్సిక్ విషం వల్ల కనురెప్పలు వాలిపోవడం, మాట స్పష్టంగా రాకపోవడం, మింగడం కష్టమవుతుంది. తీవ్ర న్యూరోటాక్సిక్ విష ప్రభావం వల్ల శ్వాస ఆగే ప్రమాదం ఉంటుంది. కొన్ని పాములు హీమోటాక్సిక్ విషాన్ని విడుదల చేస్తాయి. అది రక్తం, రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తుంది. హీమోటాక్సిక్ విషం అంటే రక్తం, రక్తనాళాలపై హాని చేసే విషం. హీమోటాక్సిక్ విషం వల్ల రక్తస్రావం, రక్తం గడ్డకట్టే ప్రక్రియలో సమస్యలు వస్తాయి. కొన్ని పాముల విషం కండరాలు, చుట్టుపక్కల కణజాలాన్ని నాశనం చేస్తుంది. లక్షణాలు కొన్ని నిమిషాల్లో కనిపించవచ్చు. లేక కొన్ని గంటల తర్వాత కనిపించవచ్చు.
ఏం చేయాలి?
చిన్న పిల్లలు, వృద్ధుల్లో తీవ్ర సమస్యల ప్రమాదం ఎక్కువ. కాటు పడిన వెంటనే పాము దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్లాలి. పామును పట్టుకోవడానికి లేదా చంపడానికి ప్రయత్నించవద్దు. కాటు పడిన అవయవాన్ని వీలైతే స్ప్లింట్తో కదలకుండా ఉంచాలి. స్ప్లింట్ అంటే గాయమైన అవయవాన్ని స్థిరంగా ఉంచే గట్టి ఆధార పరికరం. వాపు మొదలయ్యే ముందు ఉంగరాలు, గాజులు, గడియారం, బిగుతైన దుస్తులు తొలగించాలి.
వీలైనంత త్వరగా సమీప ఆసుపత్రికి చేరాలి. యాంటీ స్నేక్ వెనం మాత్రమే విషపూరిత పాము కాటుకు ప్రత్యేక చికిత్స. లక్షణాలను బట్టి ఎంత మోతాదు ఇవ్వాలో వైద్యులు నిర్ణయిస్తారు. శ్వాసపై ప్రభావం ఉంటే ఆక్సిజన్ లేదా వెంటిలేటర్ సహాయం అవసరం కావచ్చు.
ఇవి మర్చిపోవద్దు
కాటు గాయాన్ని కోయవద్దు.
నోటితో విషాన్ని పీల్చే ప్రయత్నం చేయవద్దు.
కాటు చోట మంచు లేదా వేడి పెట్టవద్దు.
కాటు పడిన అవయవానికి బిగుతుగా కట్టు వేయవద్దు.
మూలికలు, రసాయనాలు, ఇంటి చిట్కాలు వాడవద్దు.
సురక్షితంగా ఉంటే పాము రూపాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి లేదా దూరం నుంచి ఫొటో తీయాలి.
లక్షణాలు తక్కువగా కనిపించినా అనుమానాస్పద పాము కాటుకు వెంటనే వైద్య పరీక్ష చేయించుకోవాలి.
వెంటనే ప్రథమ చికిత్స, త్వరగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటే ప్రాణాపాయం తగ్గి, సమస్యలు తగ్గుతాయి.