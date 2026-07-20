 కాటేసిన తాచుపాముపై శునకం ప్రతీకారం..! | Dog Fight With Snake in Kakinada | Sakshi
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కాటేసిన తాచుపాముపై శునకం ప్రతీకారం..!

Jul 20 2026 7:55 AM | Updated on Jul 20 2026 7:55 AM

Dog Fight With Snake in Kakinada

కాకినాడ: ఓ ఇంటి ఆవరణలోకి చొరబడిన తాచుపామును ఓ శునకం వెంటాడి చంపింది. కొత్తపల్లిలో ఉల్లి శ్రీనివాస్‌ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలసి నివాసం ఉంటున్నారు. తన ఇంటి ఆవరణలోకి శనివారం గోధుమ రంగు తాచుపాము ప్రవేశించింది. దీనిని వారి పెంపుడు శునకం పసిగట్టింది. 

ఇంటి ఆవరణ నుంచి లోపలకు వెళుతున్న ఆ పామును శునకం బెదిరించేందుకు ప్రయత్నించగా, పాము తిరగబడి శునకం మూతిపై కాటు వేసింది. కాటువేసిన కోపంలో శునకం పామును వెంటాడి హతమార్చింది. శునకం నీరసంగా ఉండటంతో శ్రీనివాస్, అతని సోదరుడు సురేష్‌లు కాకినాడకు తీసుకెళ్లి వైద్యం చేయించారు.  
 

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