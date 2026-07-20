‘ఫిఫా’ రీల్ ఎఫెక్ట్: ఉద్యోగి సెలవు రద్దు చేసిన బాస్

ఫిఫా ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ల కోసం ముందుగా మంజూరు చేసిన సెలవును ఒక బాస్ రద్దు చేసిన ఘటన సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. ‘రెడిట్’లో వైరల్ అయిన ఈ కథనం ప్రకారం, ఒక ఉద్యోగి కుటుంబ వేడుక పేరుతో ఒక నెల ముందే సెలవు దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. అయితే, వీకెండ్లో మేనేజర్ చూసిన ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ ఈ పరిస్థితికి దారితీసింది.
ఫిఫా ఫుట్బాల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ను చూసేందుకు ఉద్యోగులు ‘కుటుంబ వేడుక’ను సాకుగా చూపుతున్నారనే రీల్ చూసిన మేనేజర్, వెంటనే ఆ ఉద్యోగి సెలవును రద్దు చేశారు. అంతేకాకుండా, రైలు టికెట్లు లేదా ఆహ్వాన పత్రిక రూపంలో కుటుంబ వేడుకకు సంబంధించిన ఆధారాలు సమర్పించాలని కోరారు. ఆ ఉద్యోగి సరైన రుజువులు చూపలేకపోవడంతో, ఆ రీల్ను షేర్ చేస్తూ ‘ఎవరినైనా వేరే వాళ్లను మూర్ఖులను చేయి’ అని మెసేజ్ పంపారు.
ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. ఉద్యోగి గతంలో ఆలస్యంగా రావడం, ఎక్కువ సెలవులు పెట్టడం వల్ల మేనేజర్ అనుమానించడంలో తప్పులేదని కొందరు వాదించగా, సోషల్ మీడియా రీల్స్ ఆధారంగా ముందుగా ఆమోదించిన సెలవులను రద్దు చేయడం సరికాదని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఉదంతం ఉద్యోగుల మధ్య నమ్మకం, కార్యాలయ నిఘాపై చర్చకు తెరలేపింది.