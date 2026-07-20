 ఒక్క గోల్‌.. 12 ఏళ్ల తర్వాత అదే చరిత్ర! | One Goal One Trophy: The Rarest 1-0 Wins in FIFA World Cup Final History | Sakshi
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ఒక్క గోల్‌.. 12 ఏళ్ల తర్వాత అదే చరిత్ర!

Jul 20 2026 8:56 AM | Updated on Jul 20 2026 9:05 AM

One Goal One Trophy: The Rarest 1-0 Wins in FIFA World Cup Final History

Photo Credit: FIFA

ఫుట్‌బాల్‌లో ఒక గోల్‌ అంటే కేవలం స్కోర్‌ బోర్డుపై పెరిగే ఒక సంఖ్య కాదు.. కోట్లాది మంది అభిమానుల ఆశలు, భావోద్వేగాలను మార్చే క్షణం. ముఖ్యంగా ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ లాంటి అత్యున్నత వేదికపై ఒక్క గోల్‌ కూడా ఓ జట్టును చరిత్రలో నిలబెడుతుంది. కొన్ని ఫైనల్స్‌లో అయితే 90 నిమిషాల ఉత్కంఠకు తెరదించేది ఒకే ఒక్క గోల్‌. ప్రత్యర్థికి ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా.. ఒకే దెబ్బతో ప్రపంచకప్‌ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకున్న సందర్భాలు ఫిఫా చరిత్రలో అరుదుగా నమోదయ్యాయి.

ఒక్క గోల్‌.. ఒక్క క్షణం.. కానీ ఆ క్షణమే ఓ జట్టును చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలబెడుతుంది. అందుకే ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ చరిత్రలో 1-0 విజయాలకు ఎప్పటికీ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు కేవలం నాలుగుసార్లు మాత్రమే మ్యాచ్‌ ఫలితం 1-0తో తేలింది. ఈ ప్రతి విజయానికీ ఓ ప్రత్యేక కథ ఉంది.

బ్రెహ్మే పెనాల్టీతో జర్మనీ చాంపియన్‌
1990 ఇటలీ ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో వెస్ట్‌ జర్మనీ, అర్జెంటీనా తలపడ్డాయి. అప్పటికే ఇరు జట్లు గట్టి పోరాటం సాగించడంతో మ్యాచ్‌ ఉత్కంఠభరితంగా మారింది. గోల్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు 85వ నిమిషంలో కీలక క్షణం వచ్చింది. జర్మనీకి లభించిన పెనాల్టీని ఆండ్రియాస్‌ బ్రెహ్మే గోల్‌గా మలిచాడు. ఆ ఒక్క గోల్‌తో వెస్ట్‌ జర్మనీ ప్రపంచకప్‌ను ముద్దాడింది.

ఇనియెస్టా గోల్‌తో స్పెయిన్‌ కల సాకారం
2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో స్పెయిన్‌, నెదర్లాండ్స్‌ జట్లు తలపడ్డాయి. నిర్ణీత 90 నిమిషాల్లో ఇరు జట్లు గోల్‌ చేయలేకపోవడంతో మ్యాచ్‌ అదనపు సమయానికి వెళ్లింది. 116వ నిమిషంలో ఆండ్రెస్‌ ఇనియెస్టా చేసిన అద్భుతమైన గోల్‌ మ్యాచ్‌ గమనాన్ని మార్చేసింది. అదే స్పెయిన్‌కు తొలి ప్రపంచకప్‌ టైటిల్‌ను అందించింది. ఒక్క గోల్‌.. స్పెయిన్‌ ఫుట్‌బాల్‌ చరిత్రలో స్వర్ణాక్షరాలుగా నిలిచిపోయింది.

గోట్జే దెబ్బతో అర్జెంటీనాకు నిరాశ
2014 బ్రెజిల్‌ ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో జర్మనీ, అర్జెంటీనా మరోసారి ప్రపంచ వేదికపై తలపడ్డాయి. లియోనెల్‌ మెస్సీ నేతృత్వంలోని అర్జెంటీనా టైటిల్‌పై కన్నేయగా.. జర్మనీ పటిష్ఠ రక్షణతో పోరాడింది. మ్యాచ్‌ అదనపు సమయానికి వెళ్లిన తర్వాత 113వ నిమిషంలో మారియో గోట్జే చేసిన గోల్‌ జర్మనీకి చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించింది. ఫైనల్‌ ముగిసే సమయానికి స్కోర్‌ బోర్డుపై నిలిచింది 1-0.

2026.. స్పెయిన్‌ మరోసారి అదే ఘనత
12 ఏళ్ల తర్వాత.. ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లోనూ ఇదే తరహా ఫలితం నమోదైంది. స్పెయిన్‌, అర్జెంటీనా మధ్య జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో నిర్ణీత 90 నిమిషాల్లో గోల్స్‌ నమోదు కాలేదు. అదనపు సమయంలో 106వ నిమిషంలో ఫెర్రాన్‌ టోరెస్‌ చేసిన కీలక గోల్‌ మ్యాచ్‌ ఫలితాన్నే మార్చేసింది. ఆ ఒక్క గోల్‌తో స్పెయిన్‌ ప్రపంచకప్‌ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఫైనల్‌ను 1-0తో గెలిచిన అరుదైన జట్ల జాబితాలో స్పెయిన్‌ చేరింది.

ఎందుకంత ప్రత్యేకం? 
ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో జట్లు సాధారణంగా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఆడతాయి. చిన్న తప్పిదం కూడా ట్రోఫీని దూరం చేయగలదనే ఒత్తిడి ఆటగాళ్లపై ఉంటుంది. అందుకే ఫైనల్స్‌లో భారీ స్కోర్లు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. 1-0 విజయాల్లో గెలిచిన జట్లు కేవలం దాడిలోనే కాదు.. రక్షణలోనూ తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించాయి. ప్రత్యర్థికి అవకాశాలు ఇవ్వకుండా.. వచ్చిన ఒక్క అవకాశాన్ని గోల్‌గా మార్చుకుని ప్రపంచ చాంపియన్లుగా నిలిచాయి. 

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