 విజయవాడ : ఆషాఢ వైభవం..‘ఇంద్ర’ వైభోగం (ఫొటోలు) | Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ మాసోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Jul 20 2026 4:01 PM | Updated on Jul 20 2026 4:01 PM

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada1
1/24

విజయవాడ : శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో జరుగుతున్న ఆషాఢ మాసోత్సవాలలో ఆదివారం రికార్డు స్థాయిలో భక్త బృందాలు సారెను సమర్పించాయి.

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada2
2/24

జగన్మాత దుర్గమ్మను భక్తులు తమ ఇంటి ఇలవేల్పుగా, ఆడపడుచుగా భావించి పసుపు, కుంకుమ, పూజా సామగ్రి, చీర, మిఠాయిలను సమర్పించారు.

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada3
3/24

ఉదయం 8 నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు, తిరిగి సాయంత్రం ఆరున్నర నుంచి రాత్రి 9.30 గంటల వరకు సారె సమర్పణలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada4
4/24

గతంలో శుక్రవారం, ఆదివారాల్లో కేవలం అంతరాలయ దర్శనాలను మాత్రమే రద్దు చేసేవారు. అయితే ఆదివారం భారీగా భక్తులు తరలిరావడంతో అన్ని టికెట్ల విక్రయాలను రద్దు చేసి ఉచితంగా ఆయా క్యూలైన్‌ మార్గాల్లో భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించారు.

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada5
5/24

అమ్మవారికి ఆషాఢ సారె సమర్పించే భక్తులు, భక్త బృందాలు ఆలయ ప్రాంగణంతో పాటు కనకదుర్గనగర్‌లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి.

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada6
6/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada7
7/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada8
8/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada9
9/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada10
10/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada11
11/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada12
12/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada13
13/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada14
14/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada15
15/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada16
16/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada17
17/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada18
18/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada19
19/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada20
20/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada21
21/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada22
22/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada23
23/24

Ashada Mahotsav Grand Celebrations At Indrakeeladri hill Vijayawada24
24/24

# Tag
Ashada Masam indrakeeladri hill vijayawada photo gallery devotional Devotional acitvities
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : ఆషాఢ వైభవం..‘ఇంద్ర’ వైభోగం (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : మురిపించిన మెరుపు తీగలు (ఫొటోలు)
photo 3

FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా 2026 విశ్వవిజేత స్పెయిన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

స్టన్నింగ్ లుక్స్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ (ఫొటోలు)
photo 5

పట్టు చీరలో నభా నటేష్‌ అందాల మెరుపులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Strong Counter To AP Women Commission Rayapati Sailaja Over Guntur Woman Assault 1
Video_icon

సుద్దపూస మాటలు మాట్లాడకు .. గల్లా మాధవికి వరుదు కళ్యాణి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..!
Sajjala Ramakrishna Reddy About Mudragada Padmanabham 2
Video_icon

ముద్రగడ రాజకీయాల్లో ఉన్నత పదవులు ఎప్పుడు ఆశించ లేదు
CJP Protest At Parliament 3
Video_icon

కాక్రోచ్ నిరసనతో దద్దరిల్లిన ఢిల్లీ
Who Is Kadambari Jethwani 4
Video_icon

జిందాల్ ని కూడా వదలని జత్వానీ.. బయటపడ్డ కూటమి కుట్రలు
COVID Case Found In Vishakapatnam 5
Video_icon

విశాఖలో కోవిడ్ కేసు కలకలం
Advertisement