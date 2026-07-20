FIFA World Cup: ఫైనల్లో అర్జెంటీనా ఓటమి.. విశ్వవిజేతగా స్పెయిన్

ఫిఫా ప్రపంచకప్-2026 టైటిల్ను స్పెయిన్ కైవసం చేసుకుంది. న్యూ జెర్సీ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాను 1-0 తేడాతో ఓడించిన స్పెయిన్.. రెండోసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. ఇరు జట్లు మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచే హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి.
కానీ నిర్ణీత 90 నిమిషాల్లో ఇరు జట్లు కూడా కనీసం ఒక్క గోల్ కూడా సాధించలేకపోయి. నిర్ణీత సమయంలో మ్యాచ్ ఫలితం తేలకపోవడంతో 30 నిమిషాలు కేటాయించారు. అయితే ఎక్స్ట్రా టైమ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే (93వ నిమిషంలో) అర్జెంటీనా మిడ్ఫీల్డర్ ఎంజో ఫెర్నాండెజ్కు రెడ్ కార్డ్ చూపడంతో మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది.
దీంతో అర్జెంటీనా మిగిలిన గేమ్ను 10 మంది ఆటగాళ్లతోనే ఆడింది. ఈ క్రమంలో 106వ నిమిషంలో స్పెయిన్ స్టార్ ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ మెరుపు గోల్ కొట్టి తన జట్టుకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు.
ఆ తర్వాత స్కోరు సమం చేసేందుకు అర్జెంటీనా చేసిన ప్రయత్నాలను స్పెయిన్ గోల్కీపర్, డిఫెండర్లు సమర్థవంతంగా అడ్డుకున్నారు. మరో 5 నిమిషాలు అదనపు సమయం కెటాయించినప్పటికి అర్జెంటీనా తమ ఖాతా తెరవలేకపోంది. దీంతో ఫిఫా ప్రపంచకప్ ట్రోఫీ 16 ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి స్పెయిన్ సొంతమైంది.