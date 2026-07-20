 రాజా రిత్విక్‌కు రజతం | Raja Rithvik won the silver medal at the Menuires International Chess Championship | Sakshi
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రాజా రిత్విక్‌కు రజతం

Jul 20 2026 5:38 AM | Updated on Jul 20 2026 5:38 AM

Raja Rithvik won the silver medal at the Menuires International Chess Championship

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: మెనూరెస్‌ అంతర్జాతీయ చెస్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో తెలంగాణ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ రాజా రిత్విక్‌ రన్నరప్‌గా నిలిచి రజత పతకం సాధించాడు. ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన ఈ టోర్నీలో రాజా రిత్విక్‌ నిర్నీత తొమ్మిది రౌండ్ల తర్వాత ఏడు పాయింట్లు స్కోరు చేసి రెండో స్థానాన్ని సంపాదించాడు. ఈ టోర్నీలో రిత్విక్‌ ఐదు గేముల్లో గెలిచి, నాలుగు గేమ్‌లను ‘డ్రా’ చేసుకొని అజేయంగా నిలిచాడు. 

చివరిదైన తొమ్మిదో రౌండ్‌లో టాప్‌ సీడ్, ఫ్రాన్స్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ మాక్సిమి లగార్డెను రిత్విక్‌ ఓడించాడు. భారత్‌కే చెందిన మరో గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ రోహిత్‌ కృష్ణ (తమిళనాడు) ఈ టోర్నీలో విజేతగా నిలిచాడు. రోహిత్‌ కృష్ణ, రిత్విక్‌ ఏడు పాయింట్లతో సంయుక్తంగా అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నా... మెరుగైన టైబ్రేక్‌ స్కోరు ఆధారంగా రోహిత్‌ కృష్ణకు టైటిల్‌ ఖరారైంది.  

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