 ఆమిర్ ఖాన్‌కు గ్యాంగ్‌స్టర్ హెచ్చరిక | Aamir Khan Receives Threat From Lawrence Bishnois Brother Over Love Jihad Remarks In Viral Audio Clip, Read Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆమిర్ ఖాన్‌కు గ్యాంగ్‌స్టర్ హెచ్చరిక

Jul 18 2026 10:53 AM | Updated on Jul 18 2026 11:18 AM

Aamir Khan receives threat from Lawrence Bishnois brother over love jihad remarks

ముంబై: ప్రముఖ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్‌కు గ్యాంగ్‌స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ సోదరుడు ఆర్జూ బిష్ణోయ్ నుంచి బెదిరింపులు వచ్చాయి. ‘లవ్ జిహాద్’ అంశంపై ఆమీర్ ఖాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు, అభిప్రాయాలు భారతీయ సంస్కృతికి వ్యతిరేకమని పేర్కొంటూ ఆయనను ఆర్జూ బిష్ణోయ్ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్,  ఆడియో క్లిప్ వైరల్‌గా మారాయి.

లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్‌కు చెందిన ఆర్జూ బిష్ణోయ్, టైసన్ బిష్ణోయ్ పేరుతో ఈ హెచ్చరికలు వెలువడ్డాయి. ‘లవ్ జిహాద్ పేరుతో సంస్కృతికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించే ఆమీర్ ఖాన్ వంటి వారిని సహించేది లేదు. ఆయన చేసిన పనులకు తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ బుద్ధి చెబుతాం’ అని ఆడియో క్లిప్‌లో సదరు వ్యక్తి పేర్కొన్నాడు.

సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కూడా అదే తరహా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. శ్రీగంగానగర్‌లో జరిగిన ఒక ఘటనలో నిందితులకు రాజకీయ నేతలు అండగా ఉండటంపై కూడా ఆర్జూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, వైరల్ అవుతున్న ఈ ఆడియో క్లిప్, సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌ల ప్రామాణికతను ధృవీకరించలేమని ‘ఇండియా టుడే’ పేర్కొంది. ఏదేమైనా ఈ పరిణామం సినీ వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది.

ఇది కూడా చదవండి: ‘కంటే కూతుర్నే కనాలి’.. ఆస్పత్రిలో తండ్రి సందడి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అబ్బో.. ఈ రైల్వే స్టేషన్‌ పేరుకు తగ్గట్లే ఉందే! (చిత్రాలు)
photo 2

డిఫరెంట్ డ్రెస్‌లో అవికా గోర్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 3

కామాఖ్య ఆలయంలో నిక్కీ గల్రానీ దంపతుల పూజలు..ఫోటోలు
photo 4

ఓ సుకుమారి బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాజేశ్ లేటేస్ట్ స్టిల్స్.. ఫోటోలు
photo 5

లండన్‌ వీధుల్లో హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ చిల్.. ఫోటోలు

Video

View all
Nadendla Manohar Strong Counter To Nara Lokesh Comments 1
Video_icon

కూటమిలో లోకల్ వార్.. లోకేశ్ Vs నాదెండ్ల..
Political War Intensifies In Denduluru 2
Video_icon

ఎవరిది ఆ భూమి..? దెందులూరులో హైటెన్షన్ వార్!
YSRCP Alleges Massive Injustice In Thalliki Vandanam Scheme 3
Video_icon

విద్యార్థుల కోసం బాబు సర్కార్ పై YSRCP ఉద్యమ బాట

Jagan 2 O Super App Record In Political History 4
Video_icon

నేరుగా తాడేపల్లిలో జగన్ తో.. పొలిటికల్ హిస్టరీ లోనే రికార్డు.. జగన్ 2.0 అస్త్రం..
Advocate Rajini Shocking Truth About Nellore Penchalaiah Murder Case 5
Video_icon

సాయి కృష్ణతోనే పెంచులయ్యని చంపించి.. అడ్వకేట్ రజిని విస్తుపోయే నిజాలు
Advertisement
 