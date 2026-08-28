హీరోయిన్‌ ప్రిషా సింగ్ బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)

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హీరోయిన్ ప్రిషా సింగ్ (Prisha Singh) బ్యూటిఫుల్ ఫొటోలు
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అల్లరి నరేష్ హీరోగా నటిస్తున్న 'రంభ ఊర్వశి మేనక' సినిమా ద్వారా టాలీవుడ్లో కీలక పాత్రతో సందడి చేయనున్నారు. ఈ సినిమా సెప్టెంబరు 4న విడుదల కానుంది.
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ఇటీవలే ఈ చిత్రానికి సంబంధించి టైటిల్ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ మరియు ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొని మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించారు.
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సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉండే ప్రిషా సింగ్, తన లేటెస్ట్ ఫొటోషూట్లు, స్టైలిష్ లుక్స్తో అభిమానులను అలరిస్తుంటారు.
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