 హీరోయిన్‌ ప్రిషా సింగ్ బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు) | Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song | Sakshi
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హీరోయిన్‌ ప్రిషా సింగ్ బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)

Aug 28 2026 4:05 PM | Updated on Aug 28 2026 4:11 PM

Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song1
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హీరోయిన్‌ ప్రిషా సింగ్ (Prisha Singh) బ్యూటిఫుల్ ఫొటోలు

Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song2
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అల్లరి నరేష్ హీరోగా నటిస్తున్న 'రంభ ఊర్వశి మేనక' సినిమా ద్వారా టాలీవుడ్‌లో కీలక పాత్రతో సందడి చేయనున్నారు. ఈ సినిమా సెప్టెంబరు 4న విడుదల కానుంది.

Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song3
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ఇటీవలే ఈ చిత్రానికి సంబంధించి టైటిల్ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ మరియు ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొని మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించారు.

Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song4
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సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ప్రిషా సింగ్, తన లేటెస్ట్ ఫొటోషూట్లు, స్టైలిష్ లుక్స్‌తో అభిమానులను అలరిస్తుంటారు.

Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song5
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Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song6
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Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song7
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Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song13
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Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song14
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Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song16
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Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song17
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Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song19
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Actress Prisha Singh At Ramba Oorvasi Menaka Title Song21
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