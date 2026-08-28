 బాలీవుడ్ భామ కంగనా రనౌత్ రక్షాబంధన్ వేడుకలు.. ఫోటోలు | Bollywood Actress Kangana Ranaut Celebrates Raksha Bandhan Photos | Sakshi
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బాలీవుడ్ భామ కంగనా రనౌత్ రక్షాబంధన్ వేడుకలు.. ఫోటోలు

Aug 28 2026 1:13 PM | Updated on Aug 28 2026 1:24 PM

Bollywood Actress Kangana Ranaut Celebrates Raksha Bandhan Photos1
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బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ రక్షాబంధన్‌ వేడుకను సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టింది. ఈ పోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Bollywood Actress Kangana Ranaut Celebrates Raksha Bandhan Photos2
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Bollywood Actress Kangana Ranaut Celebrates Raksha Bandhan Photos3
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Bollywood Actress Kangana Ranaut Celebrates Raksha Bandhan Photos4
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Bollywood Actress Kangana Ranaut Celebrates Raksha Bandhan Photos5
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