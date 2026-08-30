 హీరోయిన్ ఇంట్లో సందడిగా వరలక్ష‍్మి వ్రతం (ఫొటోలు) | Nikki Galrani Celebrates Varalakshmi Vratam At Home In Traditional Style, Shares Festive Photos Goes Viral | Sakshi
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హీరోయిన్ ఇంట్లో సందడిగా వరలక్ష‍్మి వ్రతం (ఫొటోలు)

Aug 30 2026 4:33 PM | Updated on Aug 30 2026 4:45 PM

Actress Celebrates Varalakshmi Vratam at Home in Grand Style Photos1
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ప్రముఖ హీరో ఆది పినిశెట్టి భార్య, హీరోయిన్ నిక్కీ గల్రానీ తన ఇంట్లో వరలక్ష‍్మి వ్రతం వేడుకని సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించింది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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Actress Celebrates Varalakshmi Vratam at Home in Grand Style Photos3
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Actress Celebrates Varalakshmi Vratam at Home in Grand Style Photos4
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Actress Celebrates Varalakshmi Vratam at Home in Grand Style Photos5
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Actress Celebrates Varalakshmi Vratam at Home in Grand Style Photos6
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Actress Celebrates Varalakshmi Vratam at Home in Grand Style Photos7
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Actress Celebrates Varalakshmi Vratam at Home in Grand Style Photos8
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Actress Celebrates Varalakshmi Vratam at Home in Grand Style Photos14
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