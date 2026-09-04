 రంభ ఊర్వశి మేనక.. ఓటీటీ పార్ట్‌నర్‌ ఫిక్స్..! | Allari Naresh Ramba Oorvasi Menaka Movie Ott Partner locked | Sakshi
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Ramba Oorvasi Menaka Movie: రంభ ఊర్వశి మేనక.. ఓటీటీ పార్ట్‌నర్‌ ఫిక్స్..!

Sep 4 2026 7:02 PM | Updated on Sep 4 2026 7:02 PM

Allari Naresh Ramba Oorvasi Menaka Movie Ott Partner locked

అల్లరి నరేశ్ హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ట్ మూవీ రంభ ఊర్వశి మేనక. ఈ చిత్రానికి చింతాడ చంద్రమోహన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీలో సురభి హీరోయిన్‌గా కనిపించింది. ఈ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ ఇవాళే థియేటర్లలో విడుదలైంది. తొలి రోజే మిక్స్‌డ్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది.

తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఓటీటీ పార్ట్‌నర్‌ ఫిక్స్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీ డిజిటల్ రైట్స్‌ అమెజాన్ ప్రైమ్‌ దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత ఓటీటీలో సందడి చేయనుంది. కాగా.. ఈ చిత్రానికి చైతన్ భరద్వాజ్ సంగీతం అందించారు. ఈ మూవీని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌–హాస్య మూవీస్‌ బ్యానర్లపై రాజేష్ దండ, నిమ్మకాయ ప్రసాద్ నిర్మించారు. 
 

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