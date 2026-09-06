 ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 06 -సెప్టెంబర్ 12) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
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ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 06 -సెప్టెంబర్ 12)

Sep 6 2026 4:55 PM | Updated on Sep 6 2026 5:07 PM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
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(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
3/28

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
4/28

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
5/28

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
6/28

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
7/28

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
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(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
10/28

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
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(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
12/28

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
13/28

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
14/28

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
15/28

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
16/28

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
17/28

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/28

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
19/28

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
20/28

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
21/28

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
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(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
23/28

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
24/28

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
28/28

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

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