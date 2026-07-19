 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 19 -26) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
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Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 19 -26)

Jul 19 2026 9:07 AM | Updated on Jul 19 2026 9:27 AM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
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( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
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( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
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( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
4/36

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
5/36

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
6/36

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
7/36

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
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(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
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(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
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(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
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( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
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( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
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( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
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( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
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( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
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(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
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(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/36

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
19/36

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
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(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
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(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
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(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
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(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
24/36

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
25/36

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
26/36

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
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(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
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(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery29
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(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery30
30/36

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery31
31/36

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery32
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery33
33/36

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery34
34/36

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery35
35/36

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery36
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

# Tag
Best Photos Of The Week Andhra Pradesh Telangana photo gallery
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