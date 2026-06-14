 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 14- 21) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
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Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 14- 21)

Jun 14 2026 10:27 AM | Updated on Jun 14 2026 10:45 AM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
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(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
4/52

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
5/52

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
6/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
7/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
8/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
9/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
10/52

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
11/52

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
12/52

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
13/52

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
14/52

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
15/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
16/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
17/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
19/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
20/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
21/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
22/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
23/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
24/52

(ఫోటో: వెంకటేశ్వర్లు,వరంగల్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
25/52

(ఫోటో: వెంకటేశ్వర్లు,వరంగల్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
26/52

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
27/52

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
28/52

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery29
29/52

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery30
30/52

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery31
31/52

(ఫోటో: కె.రమేష్‌ బాబు, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery32
32/52

(ఫోటో: కె.రమేష్‌ బాబు, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery33
33/52

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery34
34/52

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery35
35/52

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery36
36/52

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery37
37/52

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery38
38/52

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery39
39/52

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery40
40/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery41
41/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery42
42/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery43
43/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery44
44/52

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery45
45/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery46
46/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery47
47/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery48
48/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery49
49/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery50
50/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery51
51/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery52
52/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

# Tag
Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh photo gallery
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Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 14- 21)
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