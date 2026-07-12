 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 12 - 19) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
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Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 12 - 19)

Jul 12 2026 6:15 PM | Updated on Jul 12 2026 6:25 PM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
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(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
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(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
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(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
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(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
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(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
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(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
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(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
12/28

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
13/28

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
14/28

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
15/28

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
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(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
17/28

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/28

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
19/28

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
20/28

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
21/28

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
22/28

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
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(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
27/28

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
28/28

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

# Tag
Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh photo gallery
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