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కన్నడ చిత్రసీమలో తనదైన నటనతో కోట్లమంది అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకున్న సెంచరీ స్టార్ శివరాజ్కుమార్ (శివన్న) నేడు తన 64వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు.
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ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయన తన నివాసం ‘శ్రీముత్తు’లో భార్య గీత, పిల్లల కలిసి ఎంతో సంతోషంగా పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు.
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శనివారం అర్థరాత్రి కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో శివరాజ్కుమార్ కేక్ కట్ చేశారు. ఈ వేడుకలో ఆయన భార్య గీత శివరాజ్కుమార్, కుమార్తెలు, అల్లుళ్లతో పాటు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొని ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
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64 ఏళ్ల వయసులోనూ నేటి తరం కుర్ర హీరోలకు పోటీనిచ్చే ఫిట్నెస్, ఎనర్జీతో కనిపించే శివన్న.. ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ బర్త్డేను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.
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