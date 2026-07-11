 ‘MRP’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | MRP Movie Pre Release HD Photos | Sakshi
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‘MRP’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Jul 11 2026 11:46 AM | Updated on Jul 11 2026 12:00 PM

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నరేశ్‌ అగస్త్య, వెన్నెల కిశోర్, సుదర్శన్ ప్రధాన పాత్రల్లో వస్తోన్న తాజా చిత్రం ఎంఆర్‌పీ. నీకెంత, నాకెంత అనేది సబ్ టైటిల్.

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ఈ సినిమాకు శ్రవణ్ జేస్టా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

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ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ డోనాల్ బిస్తీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు.

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తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

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ఈ చిత్రంలో కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, హర్ష వర్ధన్, చైతన్య జొన్నలగడ్డ, పృధ్వీ రాజ్, గగన్ విహారి, నంద గోపాల్, స్నేహ సింగ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

MRP Movie Pre Release HD Photos6
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ఈ మూవీ జూలై 17న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

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