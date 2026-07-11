‘MRP’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

1/11
నరేశ్ అగస్త్య, వెన్నెల కిశోర్, సుదర్శన్ ప్రధాన పాత్రల్లో వస్తోన్న తాజా చిత్రం ఎంఆర్పీ. నీకెంత, నాకెంత అనేది సబ్ టైటిల్.
2/11
ఈ సినిమాకు శ్రవణ్ జేస్టా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
3/11
ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ డోనాల్ బిస్తీ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు.
4/11
తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.
5/11
ఈ చిత్రంలో కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, హర్ష వర్ధన్, చైతన్య జొన్నలగడ్డ, పృధ్వీ రాజ్, గగన్ విహారి, నంద గోపాల్, స్నేహ సింగ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
6/11
ఈ మూవీ జూలై 17న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11