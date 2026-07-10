 యూకే అంబాసిడర్‌తో పూనమ్ కౌర్ సందడి (ఫోటోలు) | Moments of happiness with His Excellency UK ambassador Photos | Sakshi
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యూకే అంబాసిడర్‌తో పూనమ్ కౌర్ సందడి (ఫోటోలు)

Jul 10 2026 9:05 PM | Updated on Jul 10 2026 9:05 PM

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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ పూనమ్ కౌర్‌ హైదరాబాద్‌లో సందడి చేసింది.

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ఈ ఈవెంట్‌కు హాజరైన ప్రముఖ యూకే అంబాసిడర్‌ గారెత్‌ ఓవెన్‌తో కలిసి ఫోటోలకు పోజులిచ్చింది.

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ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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# Tag
Poonam Kaur uk ambassador Photos
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యూకే అంబాసిడర్‌తో పూనమ్ కౌర్ సందడి (ఫోటోలు)
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