 డిఫరెంట్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో హీరోయిన్ నిషా అగర్వాల్..ఫోటోలు | Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit | Sakshi
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డిఫరెంట్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో హీరోయిన్ నిషా అగర్వాల్..ఫోటోలు

Jul 10 2026 4:29 PM | Updated on Jul 10 2026 4:34 PM

Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit1
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తాజాగా స్టైలిష్ అవుట్‌ఫిట్‌లో హీరోయిన్ నిషా అగర్వాల్ కనిపించింది. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అవీ కాస్తా నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit2
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Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit3
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Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit4
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Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit5
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Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit6
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Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit7
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Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit8
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Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit9
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Photos Actress Nisha Aggarwal Stuns in a Unique Outfit10
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డిఫరెంట్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో హీరోయిన్ నిషా అగర్వాల్..ఫోటోలు
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