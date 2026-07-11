Bahamas plane crash బహామాస్ 53వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల వేళ విమానం కూలిన ఘటన తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. శుక్రవారం జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో 10 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఈ ఘోర ప్రమాదం నేపథ్యంలో బహామాస్ ప్రభుత్వం 'ఫ్లెమింగో ఎయిర్' (Flamingo Air) విమానాల సర్వీసులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.
ద్వీపసమూహ దేశమైన బహామాస్ రాజధాని నసావుకు పశ్చిమంగా జలాల్లో ఉన్న నార్త్ ఆండ్రోస్ (North Andros) ప్రాంతంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. నసావు నుంచి శాన్ ఆండ్రోస్ వెళ్తుండగా ఈ ట్విన్-ఇంజిన్ (సెస్నా 402) విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్న నాసావుకు పశ్చిమాన ఉన్న నార్త్ ఆండ్రోస్లోని అటవీ ప్రాంతంలో, విమాన శకలాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.
A plane crashed in the Bahamas,Nassau on Friday, the country's Independence Day, killing all ten people on board.
This horrific accident occurred at a time when the entire country was celebrating the Bahamas' 53rd Independence Day.#Bahamas #PlaneCrash pic.twitter.com/aYHDoQYgMs
— Sumit (@SumitHansd) July 11, 2026
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఒకరు ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు బహామాస్ ప్రధాన మంత్రి ఫిలిప్ బ్రేవ్ డేవిస్ మొదట తెలిపినప్పటికీ, ఆ తర్వాత సదరు వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించినట్లు నిర్ధారించారు. బహామాస్ 53వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సమయంలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకోవడంతో ఆ దేశంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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