పశ్చిమ అలబామాలో మంగళవారం అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన శిక్షణా విమానం కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఉన్న ఇద్దరు పైలట్లు సురక్షితంగా బయటపడ్డారని సైనిక అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రమాదానికి గురైన టి-38 టాలోన్ 2 శిక్షణా విమానం మిస్సిసిప్పిలోని కొలంబస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్కు చెందినదిగా తెలిపారు. మధ్యాహ్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకోగా, ఘటనకు గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
భద్రతా విచారణ బోర్డు ఈ ప్రమాదంపై సమగ్ర విచారణ చేపడుతుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పైలట్ల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మరిన్ని వివరాలను కొలంబస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ పబ్లిక్ అఫైర్స్ కార్యాలయం వెల్లడించలేదు. ఈ స్థావరంలో ప్రధానంగా 14వ ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ వింగ్ అధికారులకు వివిధ రకాల విమానాలపై శిక్షణ ఇస్తారు. టి-38 టాలోన్ ఒక సూపర్సోనిక్ జెట్ ట్రైనర్గా ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఇక మరో ఘటనలో, ఫ్లోరిడా సమీపంలోని బహామాస్ సముద్ర ప్రాంతంలో 10 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న చిన్న విమానం కూలిపోయింది. అయితే విమానంలో ఉన్న అందరినీ సురక్షితంగా రక్షించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. బహామాస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అథారిటీ ప్రకారం, విమానం కూలే ముందు అమెరికా కోస్ట్ గార్డ్ సహాయంతో శోధన చర్యలు చేపట్టారు. అనంతరం విమానంతో సంబంధాలు తెగిపోయినట్లు వెల్లడించారు.
శోధన, రక్షణ చర్యల్లో బహామాస్కు చెందిన పలు ఏజెన్సీలతో పాటు అమెరికా కోస్ట్ గార్డ్ కూడా పాల్గొంది. కూలిపోయిన బీచ్క్రాఫ్ట్ 300 కింగ్ ఎయిర్ టర్బోప్రాప్ విమానం కోసం యూఎస్ కోస్ట్ గార్డ్ సి-27 విమానాన్ని వినియోగించింది. రక్షించిన ప్రయాణికులను వైద్య పరీక్షల కోసం తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.