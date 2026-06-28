 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 28 - జూలై 05) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
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Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 28 - జూలై 05)

Jun 28 2026 10:09 AM | Updated on Jun 28 2026 10:23 AM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
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(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
2/53

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
3/53

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
4/53

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
5/53

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
6/53

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
7/53

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
8/53

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
9/53

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
10/53

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
11/53

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
12/53

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
13/53

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
14/53

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
15/53

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
16/53

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
17/53

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/53

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
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( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
20/53

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
21/53

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
22/53

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
23/53

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
24/53

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
25/53

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
26/53

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
27/53

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
28/53

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery29
29/53

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery30
30/53

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery31
31/53

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery32
32/53

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery33
33/53

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery34
34/53

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery35
35/53

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery36
36/53

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery37
37/53

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery38
38/53

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery39
39/53

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery40
40/53

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery41
41/53

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery42
42/53

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery43
43/53

(ఫోటో: ఎండీ నవాజ్‌, విశాఖపట్నం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery44
44/53

(ఫోటో: ఎండీ నవాజ్‌, విశాఖపట్నం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery45
45/53

(ఫోటో: ఎండీ నవాజ్‌, విశాఖపట్నం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery46
46/53

(ఫోటో: ఎండీ నవాజ్‌, విశాఖపట్నం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery47
47/53

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery48
48/53

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery49
49/53

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery50
50/53

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery51
51/53

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery52
52/53

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery53
53/53

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

# Tag
Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh photo gallery
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