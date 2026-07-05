 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 05 - జూలై 12) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
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Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 05 - జూలై 12)

Jul 5 2026 8:59 AM | Updated on Jul 5 2026 9:06 AM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
1/30

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
2/30

(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
3/30

(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
4/30

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
5/30

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
6/30

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
7/30

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
8/30

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
9/30

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
10/30

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
11/30

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
12/30

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
13/30

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
14/30

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
15/30

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
16/30

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
17/30

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/30

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
19/30

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
20/30

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
21/30

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
22/30

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
23/30

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
24/30

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
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Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
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Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
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Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
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Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery29
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Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery30
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Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh photo gallery
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Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 05 - జూలై 12)
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