Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 05 - జూలై 12)

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(ఫోటో: చింతల అరుణ్రెడ్డి, ఆదిలాబాద్)
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(ఫోటో: చింతల అరుణ్రెడ్డి, ఆదిలాబాద్)
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
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(ఫోటో:శైలేందర్రెడ్డి,కరీంనగర్)
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(ఫోటో:శైలేందర్రెడ్డి,కరీంనగర్)
9/30
(ఫోటో:శైలేందర్రెడ్డి,కరీంనగర్)
10/30
(ఫోటో:శైలేందర్రెడ్డి,కరీంనగర్)
11/30
(ఫోటో:శైలేందర్రెడ్డి,కరీంనగర్)
12/30
(ఫోటో:శైలేందర్రెడ్డి,కరీంనగర్)
13/30
(ఫోటో:శైలేందర్రెడ్డి,కరీంనగర్)
14/30
(ఫోటో: కె.సతీష్, సిద్దిపేట)
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(ఫోటో: కె.సతీష్, సిద్దిపేట)
16/30
(ఫోటో: కె.సతీష్, సిద్దిపేట)
17/30
(ఫోటో: కె.సతీష్, సిద్దిపేట)
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(ఫోటో: కె.సతీష్, సిద్దిపేట)
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(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)
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(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)
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(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)
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(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)
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(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)
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(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)
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