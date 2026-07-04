 రోమ్‌లో తెగ తిరిగేస్తున్న ధనశ్రీ (ఫొటోలు) | Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos | Sakshi
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రోమ్‌లో తెగ తిరిగేస్తున్న ధనశ్రీ (ఫొటోలు)

Jul 4 2026 6:20 PM | Updated on Jul 4 2026 6:29 PM

Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos1
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ఇటలీ రాజధాని రోమ్ ట్రిప్ వేసిన ధనశ్రీ వర్మ.. అక్కడి తిరిగేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఆ ఫొటోలని పంచుకుంది.

Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos2
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Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos3
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Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos4
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Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos5
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Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos6
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Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos7
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Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos8
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Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos9
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Dhanashree Verma shares lovely pictures from Her Rome vacation Photos10
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Dhanashree Verma shares lovely pictures rome vacation Photos
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