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ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
గ్రహం అనుగ్రహం:
Jul 4 2026 6:20 PM | Updated on Jul 4 2026 6:29 PM
ఇటలీ రాజధాని రోమ్ ట్రిప్ వేసిన ధనశ్రీ వర్మ.. అక్కడి తిరిగేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఆ ఫొటోలని పంచుకుంది.
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