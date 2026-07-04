 హీరోయిన్ బర్త్ డే.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా 'సినీ జంట' (ఫొటోలు) | Rhea Chakraborty Has shared Beautiful moments from Her birthday celebration Photos | Sakshi
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హీరోయిన్ బర్త్ డే.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా 'సినీ జంట' (ఫొటోలు)

Jul 4 2026 5:55 PM | Updated on Jul 4 2026 6:05 PM

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బాలీవుడ్ హీరోయిన్ రియా చక్రవర్తి పుట్టినరోజుని ఇంట్లోనే సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

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అయితే దీనికి తమన్నా మాజీ ప్రియుడు విజయ్ వర్మ.. హీరోయిన్ ఫాతిమా సనా షేక్‌తో కలిసొచ్చాడు.

Rhea Chakraborty Has shared Beautiful moments from Her birthday celebration Photos3
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వీళ్లిద్దరి మధ్య గతంలో డేటింగ్ రూమర్స్ వచ్చాయి.

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Rhea Chakraborty Has shared Beautiful moments from Her birthday celebration Photos5
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Rhea Chakraborty Has shared Beautiful moments from Her birthday celebration Photos6
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Rhea Chakraborty Has shared Beautiful moments from Her birthday celebration Photos7
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Rhea Chakraborty Has shared Beautiful moments from Her birthday celebration Photos8
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# Tag
rhea chakraborty beautiful moments birthday celebration Photos
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photo 1

హీరోయిన్ బర్త్ డే.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా 'సినీ జంట' (ఫొటోలు)
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