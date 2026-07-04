అప్పుడే హీరోయినా? మొన్న ఇంటర్‌ అయ్యింది.. టైం కావాలంటున్న చిన్నది (ఫొటోలు)

1/19
చైల్డ్ ఆర్టిస్టులు.. టీనేజీలోనే హీరోహీయిన్లుగా మారిపోతున్న రోజులివి. అలాంటి వాళ్లను చాలామందిని చూస్తూనే ఉన్నాం. అయితే అవకాశాలు వస్తున్నా.. అందుకు తాను ఇప్పుడే సిద్ధంగా లేనంటోంది రక్షణ. (Child Artist Rakshana)
2/19
శివ డైరెక్షన్లో వచ్చిన సిరుత్తై-2011(విక్రమార్కుడు రీమేక్)లో కార్తీ కూతురిగా నటన ప్రారంభించింది బేబీ రక్షణ. ఆ తర్వాత మణిరత్నం, సముద్రఖని లాంటి డైరెక్షన్లో స్టార్ల సరసన నటించింది. గతేడాది ఆమె ఇంటర్ పూర్తి చేసుకుంది. అయితే.. హీరోయిన్గా చాన్సులు వస్తున్నా.. చదువు, క్లాసిక్ డ్యాన్స్ల మీదే తన ఫుల్ ఫోకస్ ఉందని అంటోంది.
3/19
కాస్త టైం తీసుకుని మంచి అవకాశం వచ్చాకే మళ్లీ కెమెరా ముందుకు వస్తానని చెబుతోంది. ఇటు సోషల్ మీడియాలోనూ లెటెస్ట్ ఫొటోలతో ట్రెండింగ్లో ఉంటోంది.
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19