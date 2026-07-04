 అప్పుడే హీరోయినా? మొన్న ఇంటర్‌ అయ్యింది.. టైం కావాలంటున్న చిన్నది (ఫొటోలు) | Tamil Child Artist Rakshana Viral Trending Photos | Sakshi
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అప్పుడే హీరోయినా? మొన్న ఇంటర్‌ అయ్యింది.. టైం కావాలంటున్న చిన్నది (ఫొటోలు)

Jul 4 2026 12:53 PM | Updated on Jul 4 2026 1:07 PM

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చైల్డ్‌ ఆర్టిస్టులు.. టీనేజీలోనే హీరోహీయిన్లుగా మారిపోతున్న రోజులివి. అలాంటి వాళ్లను చాలామందిని చూస్తూనే ఉన్నాం. అయితే అవకాశాలు వస్తున్నా.. అందుకు తాను ఇప్పుడే సిద్ధంగా లేనంటోంది రక్షణ. (Child Artist Rakshana)

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శివ డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన సిరుత్తై-2011(విక్రమార్కుడు రీమేక్‌)లో కార్తీ కూతురిగా నటన ప్రారంభించింది బేబీ రక్షణ. ఆ తర్వాత మణిరత్నం, సముద్రఖని లాంటి డైరెక్షన్‌లో స్టార్‌ల సరసన నటించింది. గతేడాది ఆమె ఇంటర్‌ పూర్తి చేసుకుంది. అయితే.. హీరోయిన్‌గా చాన్సులు వస్తున్నా.. చదువు, క్లాసిక్‌ డ్యాన్స్‌ల మీదే తన ఫుల్‌ ఫోకస్‌ ఉందని అంటోంది.

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కాస్త టైం తీసుకుని మంచి అవకాశం వచ్చాకే మళ్లీ కెమెరా ముందుకు వస్తానని చెబుతోంది. ఇటు సోషల్‌ మీడియాలోనూ లెటెస్ట్‌ ఫొటోలతో ట్రెండింగ్‌లో ఉంటోంది.

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# Tag
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