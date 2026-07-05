వాష్టింగన్: అమెరికా స్వాతంత్ర్యానికి 250 సంవత్సరాలు పూర్తైన సందర్భంలో విడుదలైన ఒక రాజకీయ సందేశం దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసింది. మాజీ అధ్యక్షులు బిల్ క్లింటన్, బరాక్ ఒబామా, అలాగే డెమోక్రటిక్ నేత, న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పరిపాలన విధానాలపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ముఖ్యంగా వలస విధానాలు మరియు ఇరాన్తో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై వారంతా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సందేశం సాధారణంగా దేశభక్తి, ఐక్యతను ప్రతిబింబించే 250వ వార్షికోత్సవ వేడుకల సందర్భంలో వెలువడటంతో, దీనికి మరింత రాజకీయ ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. జాతీయ స్థాయిలో వేడుకల వాతావరణం కొనసాగుతుండగా, ఈ వ్యాఖ్యలు అమెరికా రాజకీయాల్లో ఉన్న విభేదాలను మరోసారి వెలుగులోకి తెచ్చాయి.
వలస విధానాలపై తీవ్ర విమర్శలు
మాజీ అధ్యక్షులు బిల్ క్లింటన్ మరియు ఒబామా తమ సందేశంలో అమెరికా వలస విధానాలు గతంతో పోలిస్తే మరింత కఠినతరంగా మారాయని పేర్కొన్నారు. వారి అభిప్రాయం ప్రకారం, అమెరికా స్థాపించిన విలువలలో ఒకటైన అవకాశాల సమానత్వం ప్రస్తుతం ప్రమాదంలో పడుతోందని వారు హెచ్చరించారు. వలసదారులపై తీసుకుంటున్న కఠిన చర్యలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు సామాజిక వైవిధ్యాన్ని కూడా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా చరిత్రలో వలసదారుల పాత్ర కీలకమని, ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు.
ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలపై ఆందోళన
విదేశాంగ విధానాల అంశంలో ఇరాన్తో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుతున్నాయని మాజీ అధ్యక్షులు హెచ్చరించారు. దౌత్యపరమైన చర్చలకు బదులు సైనిక ధోరణి పెరుగుతుందన్న సంకేతాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. అమెరికా.. ప్రపంచ శాంతి మరియు స్థిరత్వంలో కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉందని, ఆ లక్ష్యానికి దౌత్య మార్గాలే ప్రధానంగా ఉండాలని వారు సూచించారు.
మమ్దానీ ఫైర్..
మరోవైపు.. న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ కూడా ఈ సందేశంలో పాల్గొని, ప్రస్తుత విధానాలు సామాన్య ప్రజల అవసరాలను పక్కన పెడుతున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. ఆరోగ్యం, వలసలు, ఆర్థిక అసమానతలు వంటి అంశాల్లో ప్రభుత్వం మరింత మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య వార్షికోత్సవం సాధారణంగా జాతీయ ఐక్యత, గర్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అయితే ఈసారి విడుదలైన ఈ రాజకీయ సందేశం, వేడుకల వాతావరణాన్ని కొంతవరకు రాజకీయ చర్చల వైపు మళ్లించింది. ఒకవైపు దేశ చరిత్రను స్మరించుకుంటూ వేడుకలు జరుగుతుండగా, మరోవైపు విధానాలపై విమర్శలు అమెరికా రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్న విభేదాలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.