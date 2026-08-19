 జమ్ముకశ్మీర్‌పై అమెరికా రాయబారి కీలక వ్యాఖ్యలు | US Ambassador makes key remarks on Jammu and Kashmir | Sakshi
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జమ్ముకశ్మీర్‌పై అమెరికా రాయబారి కీలక వ్యాఖ్యలు

Aug 19 2026 4:37 PM | Updated on Aug 19 2026 4:46 PM

US Ambassador makes key remarks on Jammu and Kashmir

శ్రీనగర్‌: భారత్‌లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియోగోర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జమ్మూకశ్మీర్ భారత్‌లో ముఖ్యమైన భాగం అన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్‌ ట్రావెల్‌ అడ్వైజరీని పునఃసమీక్షించి అమెరికా పౌరుల కోసం విధించిన అత్యున్నత స్థాయి కశ్మీర్ ప్రయాణ హెచ్చరికలను 
సవరించే అంశం పరిశీలిస్తామన్నారు. కశ్మీర్ చాలా అందమైన ప్రదేశమని, ఇది భారత్‌లో కీలకమైన భాగమని స్పష్టం చేశారు. 

అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ ప్రస్తుతం ఈ రోజు బుధవారం (ఆగస్ట్ 19, 2026న) రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం జమ్మూకశ్మీర్‌ పర్యటనకు వచ్చారు. ఇందులో భాగంగా మెుదటగా శ్రీనగర్ చేరుకున్నారు, ఆ తర్వాత జమ్ము, లడఖ్ ప్రాంతాలు సందర్శించనున్నారు. 

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