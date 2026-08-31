 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబర్ 05) | Best photos in sakshi news | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబర్ 05)

Aug 31 2026 10:46 AM | Updated on Aug 31 2026 11:09 AM

Best photos in sakshi news1
1/31

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best photos in sakshi news2
2/31

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best photos in sakshi news3
3/31

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best photos in sakshi news4
4/31

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best photos in sakshi news5
5/31

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best photos in sakshi news6
6/31

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best photos in sakshi news7
7/31

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best photos in sakshi news8
8/31

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best photos in sakshi news9
9/31

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best photos in sakshi news10
10/31

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best photos in sakshi news11
11/31

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best photos in sakshi news12
12/31

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best photos in sakshi news13
13/31

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best photos in sakshi news14
14/31

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best photos in sakshi news15
15/31

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best photos in sakshi news16
16/31

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best photos in sakshi news17
17/31

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best photos in sakshi news18
18/31

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best photos in sakshi news19
19/31

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best photos in sakshi news20
20/31

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best photos in sakshi news21
21/31

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best photos in sakshi news22
22/31

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best photos in sakshi news23
23/31

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best photos in sakshi news24
24/31

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best photos in sakshi news25
25/31

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best photos in sakshi news26
26/31

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best photos in sakshi news27
27/31

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best photos in sakshi news28
28/31

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best photos in sakshi news29
29/31

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best photos in sakshi news30
30/31

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best photos in sakshi news31
31/31

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

# Tag
Best Photos Of The Week Andhra Pradesh Telangana best photography good pictures Sakshi News
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అమెరికా ట్రిప్‌లో బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే చిల్.. ఫోటోలు

photo 2

'ఇరుముడి'లో చీరతో.. ఇప్పుడేమో స్టైలిష్‌గా (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి పీటలెక్కనున్న కొత్త జంట (ఫొటోలు)
photo 4

చెల్లితో కలిసి ప్రకృతి ఒడిలో 'ప్రేమమ్' హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఈ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ గుర్తుందా? బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Shocking Facts In Murder Case Of Sai Teja 1
Video_icon

AP: దారుణంగా పెరిగిపోతున్న హత్యలు నెల్లూరులో ఏం జరిగిందంటే..
Raghu Master Vs Sumalata Tollywood Updates 2
Video_icon

సంచలనం రేపుతున్న డ్యాన్సర్స్ యూనియన్ వివాదం
SBI Files Case Over Settlement of Anil Ambani Group Loans 3
Video_icon

అంబానీపై SBI కేసు.. అసలు కారణం ఇదే!
Kavita Emotional Video 4
Video_icon

నేను తప్పు చేయలేదు కన్నీరు పెట్టుకున్న కవిత.. ఎందుకంటే..!
BJP Leaders Attack On Komatireddy Venkat Reddy Camp Office 5
Video_icon

కోడిగుడ్లు, టమాటాలతో కోమటిరెడ్డి కార్యాలయంపై దాడి
Advertisement