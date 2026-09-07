 కాసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు | Telangana Assembly Monsoon Session 7th Sep Live Updates | Sakshi
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కాసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు

Sep 7 2026 8:38 AM | Updated on Sep 7 2026 8:38 AM

Telangana Assembly Monsoon Session 7th Sep Live Updates

Telangana Assembly Updates..

కాసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం

  • అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలకు సర్వం సిద్ధమైంది.
  • ఉదయం పది గంటలకు ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ మండలి సమావేశాలు వాడీవేడిగాసాగే అవకాశం ఉంది.
  • ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత మూడు ప్రధాన అంశాలకు సంబంధించిన నివేదికలు సీఎం టేబుల్‌ చేయనున్నారు.
  • తెలంగాణ సమగ్రశిక్ష 2024–25 ఆడిట్‌ నివేదిక, పీఎం శ్రీ తెలంగాణ 2024–25 ఆడిట్‌ నివేదిక ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
  • మెట్రోకు సంబంధించి ఐదు వార్షిక నివేదికలు సభ ముందుకు రానున్నాయి.
  • 22ఏ భూముల వ్యవహారంపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
  • 22ఏపై అన్నివిధాలుగా చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
  • రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కీలక అంశాలపై సభలో చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.


సర్పంచ్‌ల కోసం బిల్లు..

  • ఈ నెల 11 వరకే శాసనసభ నిర్వహించాలనే ఆలోచనతో ప్రభుత్వం?
  • ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలనే నిర్ణయంపై బీఏసీలో క్లారిటీ.
  • తెలంగాణ శాసన సభలో కీలక బిల్లు.
  • నిధులు నేరుగా సర్పంచులకే అందేలా అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టనున్న ప్రభుత్వం


బీఆర్‌ఎస్‌ వ్యూహం..

  • ఉదయం 9 గంటలకు గన్ పార్ట్ దగ్గర అమరులకు బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల నివాళులు. 
  • అనంతరం అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకానున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు
  • అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకునపెట్టేలా బీఆర్ఎస్ వ్యూహం
  • ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు ఎర్రవల్లి ఫామ్‌హౌజ్‌లో దిశానిర్ధేశం చేసిన కేసీఆర్
  • ప్రజా సమస్యలపై చర్చకు నెలరోజుల సభకు బీఆర్ఎస్ డిమాండ్
  • ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై బీఆర్ఎస్ ఫోకస్
  • విద్యార్థుల సమస్యలపై సభలో గళమెత్తనున్న గులాబీ పార్టీ
  • కాళేశ్వరం, పాలమూరు ప్రాజెక్టులపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే ప్లాన్
  • 22A భూముల అంశాన్ని సభలో లేవనెత్తనున్న బీఆర్ఎస్
  • కరెంట్ కోతలు, రుణమాఫీపై ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించనున్న బీఆర్ఎస్
  • ఉద్యోగుల పీఆర్సీ, డీఏలపై ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి
  • ఈహెచ్ఎస్, పాలిటెక్నిక్ జీవో 97పైనా ప్రశ్నలు
  • సింగరేణి అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేయనున్న గులాబీ పార్టీ
  • రైతులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులే బీఆర్ఎస్ ప్రధాన అజెండా
  • సభకు తప్పకుండా హాజరు కావాలని ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను ఆదేశించిన కేసీఆర్
  • అసెంబ్లీ సమావేశాలతో తెలంగాణలో పొలిటికల్ హీట్ పెంచేలా బీఆర్ఎస్ ప్లాన్

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