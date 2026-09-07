Telangana Assembly Updates..
కాసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
- అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలకు సర్వం సిద్ధమైంది.
- ఉదయం పది గంటలకు ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ మండలి సమావేశాలు వాడీవేడిగాసాగే అవకాశం ఉంది.
- ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత మూడు ప్రధాన అంశాలకు సంబంధించిన నివేదికలు సీఎం టేబుల్ చేయనున్నారు.
- తెలంగాణ సమగ్రశిక్ష 2024–25 ఆడిట్ నివేదిక, పీఎం శ్రీ తెలంగాణ 2024–25 ఆడిట్ నివేదిక ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
- మెట్రోకు సంబంధించి ఐదు వార్షిక నివేదికలు సభ ముందుకు రానున్నాయి.
- 22ఏ భూముల వ్యవహారంపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
- 22ఏపై అన్నివిధాలుగా చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
- రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కీలక అంశాలపై సభలో చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
సర్పంచ్ల కోసం బిల్లు..
- ఈ నెల 11 వరకే శాసనసభ నిర్వహించాలనే ఆలోచనతో ప్రభుత్వం?
- ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలనే నిర్ణయంపై బీఏసీలో క్లారిటీ.
- తెలంగాణ శాసన సభలో కీలక బిల్లు.
- నిధులు నేరుగా సర్పంచులకే అందేలా అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
బీఆర్ఎస్ వ్యూహం..
- ఉదయం 9 గంటలకు గన్ పార్ట్ దగ్గర అమరులకు బీఆర్ఎస్ నేతల నివాళులు.
- అనంతరం అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకానున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు
- అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకునపెట్టేలా బీఆర్ఎస్ వ్యూహం
- ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు ఎర్రవల్లి ఫామ్హౌజ్లో దిశానిర్ధేశం చేసిన కేసీఆర్
- ప్రజా సమస్యలపై చర్చకు నెలరోజుల సభకు బీఆర్ఎస్ డిమాండ్
- ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్పై బీఆర్ఎస్ ఫోకస్
- విద్యార్థుల సమస్యలపై సభలో గళమెత్తనున్న గులాబీ పార్టీ
- కాళేశ్వరం, పాలమూరు ప్రాజెక్టులపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే ప్లాన్
- 22A భూముల అంశాన్ని సభలో లేవనెత్తనున్న బీఆర్ఎస్
- కరెంట్ కోతలు, రుణమాఫీపై ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించనున్న బీఆర్ఎస్
- ఉద్యోగుల పీఆర్సీ, డీఏలపై ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి
- ఈహెచ్ఎస్, పాలిటెక్నిక్ జీవో 97పైనా ప్రశ్నలు
- సింగరేణి అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేయనున్న గులాబీ పార్టీ
- రైతులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులే బీఆర్ఎస్ ప్రధాన అజెండా
- సభకు తప్పకుండా హాజరు కావాలని ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను ఆదేశించిన కేసీఆర్
- అసెంబ్లీ సమావేశాలతో తెలంగాణలో పొలిటికల్ హీట్ పెంచేలా బీఆర్ఎస్ ప్లాన్