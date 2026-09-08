సిద్ధిపేట: దామరకుంటలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కేసీఆర్ ఫాంహౌస్కు వెళ్లేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు యత్నిస్తున్న సమయంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. యాదాద్రి కాంగ్రెస్ నేతలను బీఆర్ఎస్ నేతలు అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట, రాళ్ల దాడి జరిగింది. కేసీఆర్ ఎర్రవల్లి నివాసం ముట్టడికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు బయలుదేరడంతో, అప్రమత్తమైన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ నుంచి ఎర్రవల్లికి పయనమయ్యారు. కేసీఆర్ మద్దతుగా, రక్షణగా వెళ్తున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను బొల్లారం వద్ద భారీగా మోహరించిన పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఎర్రవల్లి వెళ్తున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను అరెస్ట్ చేసేందుకు పోలీసుల యత్నిస్తుండటంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. బొల్లారం చౌరస్తా నుండి ఎరవెల్లి వైపు రోడ్డుపై కేటీఆర్ హరీష్ రావు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు.