 టీవీకే నేత దారుణ హత్య, ప్రతిపక్ష నేత స్టాలిన్‌ విమర్శలు | TVK Member With Criminal Record Stabbed To Death, Police Arrest Five Suspects Over Revenge Killing, Check Post Inside | Sakshi
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టీవీకే నేత దారుణ హత్య, ప్రతిపక్ష నేత స్టాలిన్‌ విమర్శలు

Sep 7 2026 5:16 PM | Updated on Sep 7 2026 6:01 PM

TVK Member With Criminal Record Stabbed To Death In Chennai 5 detained

సాక్షి, చెన్నై:  అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య అసెంబ్లీలో  దుమారం కొనసాగుతుండగా, మరోవైపు టీవీకే పార్టీలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 5న రాత్రి పార్టీకి చెందిన కణ్ణన్‌ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఈ హత్యకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. పాత కక్షలతో ఒక ముఠా అతడిని కిరాతకంగా పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ హత్య కేసులో ఐదుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

కార్ రెంటల్ వ్యాపారం చేసే కణ్ణన్, సెప్టెంబర్ 5న తన స్నేహితులతో ఉన్న సమయంలో ద్విచక్ర వాహనాలపై వచ్చిన ఒక ముఠా ఆయనపై దాడి చేసింది. కత్తిపోట్లతో అతను అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. శాస్త్రి నగర్ పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి భరణి, రాకేష్, నరేష్, మణికంఠన్, హరిహరన్ అనే ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.

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 ప్రతీకార హత్య
కణ్ణన్‌పై క్రిమినల్ కేసులతో పాటు,  హిస్టరీ షీటర్‌గా  రికార్డుల్లో ఉన్నట్లు  పోలీసుల తెలిపారు. గతంలో 2009లో భరణి బాబాయి శివను, 2014లో భరణి తండ్రి వేలును కణ్ణన్ బృందం హత్య చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. ఆ పాత కక్షలను మనసులో ఉంచుకునే భరణి, అతడి అనుచరులు ఈ హత్య చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. దాడిని అడ్డుకోవడంలో విఫలమైనందుకు తమిళనాడు డీజీపీ ఆదేశాల మేరకు అడయార్ డిప్యూటీ కమిషనర్ కార్తికేయన్‌తో పాటు శాస్త్రి నగర్ ఇన్‌స్పెక్టర్ రోహిణిలను వేకెన్సీ రిజర్వ్‌లోకి బదిలీ చేశారు.

మరోవైపు ఈ ఘటనపై ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. రక్షణ కోసం అధికార పార్టీలో చేరిన వ్యక్తే వీధిలో దారుణహత్యకు గురయ్యాడని, రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితికి ఇది అద్దం పడుతోందని  ఎక్స్‌లో విమర్శలు గుప్పించారు.

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