 అప్సరసగా అందాల రాశీ ..(షూటింగ్‌ ఫొటోస్‌) | Rashi Singh Rambha Urvashi Menaka Movie Working Stills | Sakshi
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అప్సరసగా అందాల రాశీ ..(షూటింగ్‌ ఫొటోస్‌)

Sep 7 2026 5:14 PM | Updated on Sep 7 2026 5:17 PM

Rashi Singh Rambha Urvashi Menaka Movie Working Stills1
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రాశీ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా సోషియో ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం రంభ ఊర్వశి మేనక.

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ఈ చిత్రంలో అల్లరి నరేష్ హీరోగా నటించగా, సురభి ప్రధాన కథానాయికగా నటించింది. మరో ముగ్గురు ముద్దుగుమ్మలు రాశి సింగ్, యాంకర్ విష్ణుప్రియ, ప్రిషా సింగ్ కూడా హీరోయిన్లుగా నటించారు.

Rashi Singh Rambha Urvashi Menaka Movie Working Stills3
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ఈ సినిమాకు చంద్రమోహన్ చింతాడ దర్శకత్వం వహించారు.

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సెప్టెంబర్ 4, 2026న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.

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అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాస్య మూవీస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి.

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అయితే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన షూటింగ్‌ స్టిల్స్‌ను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశారు హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ .

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