పూల మధ్యలో పుత్తడి బొమ్మలా.. అందాల సోయగం శ్రీలీల ఫొటోలు

అనకాపల్లి: భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయను..
.. రెండో స్థానం ఏంటి సార్!మనమెప్పుడూ నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉంటాం.. అంతే!
నమీబియా వేదికగా జరుగుతున్న ముక్కోణపు టీ20 టోర్నమెంట్లో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు ఫైనల్కు చేరింది.
యూఎస్ ఓపెన్ 2026లో ప్రపంచ నంబర్వన్ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి అరినా సబలెంకా మ్యాచ్కు అనూహ్య అంతరాయం ఏర్పడింది.
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Sep 7 2026 10:07 AM | Updated on Sep 7 2026 10:18 AM
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