 కార్తి 'సర్దార్ 2'ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్..(ఫొటోలు) | Karthi Sardar 2 Pre Release Event Photos | Sakshi
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కార్తి 'సర్దార్ 2'ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్..(ఫొటోలు)

Sep 8 2026 8:26 AM | Updated on Sep 8 2026 8:47 AM

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Karthi Sardar 2 Pre Release Event Photos2
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# Tag
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కార్తి 'సర్దార్ 2'ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్..(ఫొటోలు)
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