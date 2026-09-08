సాక్షి,హైదరాబాద్: యూకే వీసా స్కామ్లో కీలక పరిణామం చోటు చేస
నైజీరియాలోని ఓండో రాష్ట్రంలో ఉన్న ఓవో నగరం శోభాయమానంగా వెలిగిపోతోంది.
పెట్రోలు కొరతతో అల్లాడుతున్న క్యూబా.. ఇప్పుడు సరికొత్త దారిని ఎంచుకుంది!
‘నాకు జన్మ ఇవ్వమని అడిగానా అమ్మా..ఎందుకు పుట్టిన వెంటనే పేగుబంధం తెంచ్చుకొని రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లావ్’ అంటూ ఒక నవజాత శ
Manipuri musician Vikram Singh was beaten to death ఢిల్లీలో దారుణం చ�...
న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్లో యువ నాయకత్వ...
బిగ్బాస్(హిందీ) 20వ సీజన్ ప్రారంభమై...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని స�...
న్యూఢిల్లీ: వాతావరణ మార్పులను తట్టుక...
వడోదరా: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నే�...
ఇప్పటివరకు మన ఊహకే పరిమితమైన ఒక విషయ�...
‘హనుమాన్ అంశ్’ హిందీ సినిమా అమోఘ వ�...
సహ్యాద్రి కొండల మధ్య ప్రయాణిస్తుంటే ...
సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ పిచ్చి ప్రజల...
మలయాళ సూపర్స్టార్ ముమ్మట్టి తెలుగ�...
సాక్షి, చెన్నై: అధికార, ప్రతిపక్ష పార�...
చాలామందికి కార్పొరేట్ జీవితంలో లక్�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని నగరంల...
దుబాయ్: ప్రముఖ మలయాళీ గాయకుడు నిసార�...
నేపాల్ దేశంలోనే తొలి మహిళా రెస్క్య�...
తల్లి తన పిల్లల కోసం ఏదైనా చేయగలదు అన�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ఈశాన్య ఢిల్లీలోన�...
కృష్ణాష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరిం�...
బీడ్: ఎన్నికష్టాలు ఎదురైనా సరే, తన ఇద...
బిష్కెక్ (కిర్గిజిస్థాన్): ఉగ్రవాద�...
పనాజీ : ఢిల్లీనుంచి బయలుదేరిన ఇండిగో �...
ప్రస్తుతం ఉరుకుల పరుగుల జీవన విధానంల...
బిష్కెక్: కిర్గిజిస్తాన్లోని బిష్�...
ఆరు అంకెల జీతం, హెచ్1-బీ వీసా కలలతో అమ�...
కఠ్మాండు: నేపాల్లోని భోటేకోషి-త్రిశ...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి �...
ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టమైనంత పలుచని ...
ఓ ఆలోచన వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది...
బిష్కెక్: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) 25...
Sep 8 2026 10:44 AM | Updated on Sep 8 2026 10:51 AM
నల్ల చీరలో మైమరిపించే అందంతో ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్..(ఫొటోలు)
చిన్న వయసులోనే సంచలనాలు.. కెప్టెన్గా ఎదిగిన గిల్ అరుదైన (ఫొటోలు)
కార్తి 'సర్దార్ 2'ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్..(ఫొటోలు)
గోల్డ్ డ్రెస్లో మెరిసిపోతున్న అమితాబ్ మనవరాలు (ఫోటోలు)
అప్సరసగా అందాల రాశీ ..(షూటింగ్ ఫొటోస్)
మెగా DSCలో అక్రమాలను కప్పిపుచ్చలేక అధికారుల తంటాలు
ఆక్వా రైతులకు మరోసారి బిగ్ షాక్
ఈ లాజిక్ ఎలా మిస్సయ్యావ్ లోకేష్ ఇక నీ చాప్టర్ క్లోజ్..
అన్నాచెల్లెళ్ల టీచర్ జాబ్.. బయటపడ్డ నకిలీ సర్టిఫికెట్ల బాగోతం
DSC అక్రమాల పుట్ట గుట్టురట్ట