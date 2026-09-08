సాక్షి, హైదరాబాద్: బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వ్యవహారంలో ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ఉదయం న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వద్ద హైడ్రామా నడిచింది.
శాసనసభ ప్రాంగణంలో తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలు సోమవారం తీవ్ర దుమారం రేపాయి. ఆయన స్పీకర్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోంది. ఈ ఉదయం ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు ఇంటికి చేరుకున్న పోలీసులు.. ఆయన్ని ఇంట్లోంచి బయటకు రావాలని పిలిచారు. అయితే అందుకు ఆయన నిరాకరించారు. దీంతో ఉన్నతాధికారులు ఆయనతో మాట్లాడిన అనంతరం.. అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. సమాచారం అందుకున్న బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు అక్కడికి చేరుకోవడంతో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
మధును తరలిస్తున్న సమయంలో ఆయనతో మాట్లాడించేందుకు సాక్షి ప్రయత్నించింది. అయితే పోలీస్ అధికారి మైక్ను తోసేశారు. ఆసమయంలో.. తనను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారంటూ మధు చెప్పారు. తాతా మధును నారాయణగూడ పీఎస్కు తరలించారు. ఆయనపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదైనట్లు సమాచారం. ఇవాళ నాంపల్లి కోర్టులో ప్రవేశపెడతారని తెలుస్తోంది.
ఇటు.. అసెంబ్లీ గేటు వద్ద నిన్నటి పరిణామాల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ నేతలపై కేసులు నమోదు అయినట్లు సమాచారం. పోలీసులతో అనుచితంగా ప్రవర్తించినందుకుగానూ బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, సీనియర్ నేత హరీష్ రావు, ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుదీర్రెడ్డి సహా మరికొందరిపై బీఎన్ఎస్లోని పలు సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపాయి. కలత చెందిన స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ సభలో కంటతడి పెట్టారు. ఆ సమయంలో ‘‘మధు వ్యాఖ్యలు స్పీకర్కే కాదు.. నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు జరిగిన అవమానం’’ అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. పార్టీలకు అతీతంగా సభలోని ప్రతి సభ్యుడు ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండించాలని కోరారు. ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ క్షమాపణ చెప్పాలని, అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన సభ్యుడి సభ్యత్వాన్ని శాశ్వతంగా బర్తరఫ్ చేయాలని సీఎం డిమాండ్ చేశారు.