 పోలీసుల దౌర్జన్యకాండ.. కేటీఆర్‌ సహా పలువురికి గాయాలు | Telangana Assembly: Police Rude Behaviour With BRS Leaders | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పోలీసుల దౌర్జన్యకాండ.. కేటీఆర్‌ సహా పలువురికి గాయాలు

Sep 7 2026 10:30 AM | Updated on Sep 7 2026 10:59 AM

Telangana Assembly: Police Rude Behaviour With BRS Leaders

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ అసెం‍బ్లీ వర్షాకాల సమావేశాల వేళ ప్రతిపక్షంపై పోలీసులు దౌర్జన్యకాండకు దిగారు. సోమవారం ఉదయం నల్ల టీషర్లుతో బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా గేటు వద్దే అడ్డుకున్నారు. ఆ దుస్తులతో అనుమతించబోమని చెప్పారు. అయితే తమను లోపలికి అనుమతించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు పట్టుబట్టడంతో మెయిన్‌గేట్‌ వద్ద హైడ్రామా నడిచింది. 

తెలంగాణ అసెంబ్లీ బయట బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు, పోలీసుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో నేల మీద పడుకుని పలువురు నేతలు నిరసన తెలిపారు. తన టీ షర్ట్‌ తీసేసి.. ఇప్పుడైనా అనుమతించాలని హరీశ్‌రావు కోరారు. అయినా పోలీసులు అనుమతించలేదు. ఈ క్రమంలో వాగ్వాదం కాస్త.. తోపులాటగా మారింది. పోలీసులు నెట్టేయడంతో పలువురు బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు కిందపడిపోయారు. 

ఈ క్రమంలో సీనియర్‌ నేత సబితా ఇంద్రారెడ్డిని పోలీసులు మెడ బట్టి నెట్టేశారు. వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌, జగదీశ్‌ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ యాదవ రెడ్డి గాయాలయ్యాయి. కేటీఆర్‌ ముఖం, చేతులకు దెబ్బలు తగిలాయి. తన చీర లాగారంటూ సునీతా లక్ష్మారెడ్డి కంటతడి పెట్టగా.. సబిత ఓదార్చారు. ఆపై హరీష్‌రావు, కేటీఆర్‌ సహా పలువురు నేతల్ని బలవంతంగా అరెస్ట్‌ చేసి అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఈ పరిణామాలతో అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.

అసెంబ్లీ వద్ద తమకు అవమానం జరిగిందని.. పోలీసులు తమతో ప్రవర్తించిన తీరుకు పోలీసులు క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందేనని బీఆర్‌ఎస్‌ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు డిమాండ్‌ చేశారు. లేనిపక్షంలో స్పీకర్‌కు ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించారు.

స్పీకర్‌ చెబితేనే: డీసీపీ శిల్పవల్లి
అసెంబ్లీ గేటు వద్ద పరిణామాలపై స్థానిక డీసీపీ శిల్పవల్లి స్పందించారు. నల్ల దుస్తులతో లోపలికి అనుమతించొద్దని స్పీకర్‌ ఆదేశించారని.. అందుకే అడ్డుకున్నామని చెప్పారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల ఆరోపణల్లో నిజం లేదని.. తామేం అమర్యాదగా నడుచుకోలేదన్నారు. అలాగే.. వద్దని చెబుతున్నా బలవంతంగా నిరసనలకు దిగడంతోనే అదుపులోకి తీసుకున్నామని వివరించారు.

ఇదీ చదవండి: ఆఖరి నిమిషంలో ట్విస్ట్‌ ఇచ్చిన రేవంత్‌రెడ్డి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పూల మధ్యలో పుత్తడి బొమ్మలా.. అందాల సోయగం శ్రీలీల ఫొటోలు
photo 2

సద్గురుతో సమంత ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం.. ఫొటోలు
photo 3

తెలుగు బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌ 10... కంటెస్టెంట్స్‌ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 4

ఘనంగా ‘మండాడి’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖ : రహదారిపై బైఠాయించి సచివాలయ ఉద్యోగుల ఆందోళన (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension Outside Telangana Assembly 1
Video_icon

అసెంబ్లీ వద్ద రచ్చ రచ్చ.. కేటీఆర్, హరీష్ రావు ను ఈడ్చుకెళ్ళిన పోలీసులు
Hero Karthi Shocking Comments On Actress Malavika Mohanan 2
Video_icon

చిక్కుల్లో కార్తీ..! మాళవికపై షాకింగ్ కామెంట్స్
Police Beat Murder Case Accused With Sticks In Gujarat 3
Video_icon

హత్య కేసు నిందితుడికి నడిరోడ్డుపై లాఠీ ట్రీట్ మెంట్
Watch Live High Tension At Telangana Assembly 4
Video_icon

Watch Live: అసెంబ్లీ వద్ద ఉద్రిక్తత.. హరీష్ రావు, కేటీఆర్ కు గాయాలు
TV Presenter Sarah Khalifa Among Those Sentenced To Death In Drug Case 5
Video_icon

టీవీ యాంకర్ కు ఉరిశిక్ష.. కోర్టు సంచలన తీర్పు
Advertisement
 