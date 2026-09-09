స్టార్‌ నటి నిశ్చితార్థం ఫోటోలు వైరల్‌

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తమిళ నటి నివేదితా సతీశ్(Nivedhithaa Sathish) కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టనుంది.
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ఈ విషయాన్ని సోషల్మీడియా వేదికగా అధికారికంగా వెల్లడించింది.
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ఫొటోగ్రఫర్, వ్యాపారవేత్త సుహైబ్ మహమ్మద్తో నిశ్చితార్థం అయిన ఫొటోలను అభిమానులతో పంచుకుంది.
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‘మా ప్రేమ కోసం విధి ముందే రాసినట్లు ఉంది. ఇక మేము జీవితాంతం కలిసి ఉంటాం.’ అంటూ క్యాప్షన్తో పోస్ట్ చేసిన ఈ ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
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(Images Source : Instagram/nivedhithaa_sathish)