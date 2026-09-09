 స్టార్‌ నటి నిశ్చితార్థం ఫోటోలు వైరల్‌ | Nivedhithaa Sathish gets engaged to photographer shares photos | Sakshi
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స్టార్‌ నటి నిశ్చితార్థం ఫోటోలు వైరల్‌

Sep 9 2026 7:11 PM | Updated on Sep 9 2026 7:11 PM

Nivedhithaa Sathish gets engaged to photographer shares photos1
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తమిళ నటి నివేదితా సతీశ్‌(Nivedhithaa Sathish) కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టనుంది.

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ఈ విషయాన్ని సోషల్‌మీడియా వేదికగా అధికారికంగా వెల్లడించింది.

Nivedhithaa Sathish gets engaged to photographer shares photos3
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ఫొటోగ్రఫర్‌, వ్యాపారవేత్త సుహైబ్‌ మహమ్మద్‌తో నిశ్చితార్థం అయిన ఫొటోలను అభిమానులతో పంచుకుంది.

Nivedhithaa Sathish gets engaged to photographer shares photos4
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‘మా ప్రేమ కోసం విధి ముందే రాసినట్లు ఉంది. ఇక మేము జీవితాంతం కలిసి ఉంటాం.’ అంటూ క్యాప్షన్‌తో పోస్ట్‌ చేసిన ఈ ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి.

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(Images Source : Instagram/nivedhithaa_sathish)

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