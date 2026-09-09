 ‘కళ్యాణం కమనీయం జీవితం’ మూవీ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet | Sakshi
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‘కళ్యాణం కమనీయం జీవితం’ మూవీ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Sep 9 2026 4:23 PM | Updated on Sep 9 2026 4:23 PM

Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet1
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ఖాన్ దురాని, సాహితి ఆవంచ హీరో హీరోయిన్స్ గా రవి లోకిరెడ్డి డైరెక్షన్ లో పైలా ప్రసాద్ రావు, కిషోర్ గుండాల సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘కళ్యాణం కమనీయం జీవితం’.

Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet2
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ఈ సినిమా ఈ నెల 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet3
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ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ని తాజాగా రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌.

Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet4
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మంగళవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో స్టార్ డైరెక్టర్ వి.వి.వినాయక్, నిర్మాతలు కేఎల్ దామోదర ప్రసాద్, ప్రసన్న కుమార్ అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.

Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet5
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Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet6
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Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet7
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Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet8
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Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet9
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Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet10
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Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Movie trailer launch press meet14
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# Tag
VV Vinayak Kalyanam Kamaneeyam Movie Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
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