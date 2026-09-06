నిత్యం సోషల్మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే యాంకర్ అనసూయ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా ఓ ప్రత్యేక వీడియోను పంచుకున్నారు.
ఈసారి ప్రారంభోత్సవానికి హెల్మెట్, స్విమ్సూట్ తప్పనిసరి సార్!
.. రెండో స్థానం ఏంటి సార్!మనమెప్పుడూ నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉంటాం.. అంతే!
ఇప్పటికే వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న భారతదేశానికి అంతర్జాతీయ వాతావరణ సంస్థ (డబ్ల్యూఎంఓ) పిడుగులాంటి వార్తను మోసుక
తమ స్మార్ట్ఫోన్ల నుండే టీవీ ఛానెళ్లను చూడాలనుకునే వినియోగదారుల కోసం రిలయన్స్ జియో బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప
సాక్షి, ముంబై: బాలీవుడ్ నటి, దివంగత నట�...
మధ్య కాశ్మీర్లోని బుద్గామ్ జిల్లాల�...
ప్రముఖ గ్లోబల్ టెక్ కంపెనీలో ఉద్య�...
G R Balasubramaniam success journey తమిళనాడులోని ఒక చిన్న గ...
సాక్షి, బెంగళూరు: బెంగళూరులో లోన్ వడ్...
సాక్షి, కొడంగల్: కేంద్ర ప్రభుత్వంపై �...
‘గేర్ మార్చే’ ఎక్స్ప్రెస్వే.. వరద �...
సింధు నదిపై భారత్ వేసిన ఓ చిన్న అడుగ�...
ఉత్తరప్రదేశ్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వే�...
చెన్నై: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అప్పుడే...
మోకాళ్ల లోతు వరద నీటిలో కూడా ఓ జంట పె�...
ఇండోర్లోని నెహ్రూ నగర్లో వివాహమైన ...
సాక్షి, ముంబై: మహారాష్ట్రలోని ధారాశి�...
సాక్షి, చెన్నై: తమిళనాడులోని కోయంబత్�...
పిల్లలు డిజిటల్ మీడియాకి బానిసైపోత�...
నేపాల్ దేశంలోనే తొలి మహిళా రెస్క్య�...
తల్లి తన పిల్లల కోసం ఏదైనా చేయగలదు అన�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ఈశాన్య ఢిల్లీలోన�...
కృష్ణాష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరిం�...
బీడ్: ఎన్నికష్టాలు ఎదురైనా సరే, తన ఇద...
బిష్కెక్ (కిర్గిజిస్థాన్): ఉగ్రవాద�...
పనాజీ : ఢిల్లీనుంచి బయలుదేరిన ఇండిగో �...
ప్రస్తుతం ఉరుకుల పరుగుల జీవన విధానంల...
బిష్కెక్: కిర్గిజిస్తాన్లోని బిష్�...
ఆరు అంకెల జీతం, హెచ్1-బీ వీసా కలలతో అమ�...
కఠ్మాండు: నేపాల్లోని భోటేకోషి-త్రిశ...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి �...
ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టమైనంత పలుచని ...
ఓ ఆలోచన వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది...
బిష్కెక్: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) 25...
Sep 6 2026 3:26 AM | Updated on Sep 6 2026 3:26 AM
వాటిని మర్చిపోలేక ఇప్పుడు డీఎస్సీ దెబ్బలతో రియాక్షన్ చూపిస్తున్నారా సార్!
డీఎస్సీలో అక్రమాలపై వైఎస్సార్సీపీ ‘గురు పరిరక్షణ దీక్ష’ (ఫొటోలు)
'తెల్ల కాగితం' సినిమా టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
ఏడాదిన్నర తర్వాత వస్తున్న వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
‘టార్టాయిస్’ మూవీ ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
విశాఖలో ఘనంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు (ఫొటోలు)
భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర
దీపా జ్యువెలర్స్కు ఇన్వెస్టర్ల క్యూ అన్ని కోట్లు వస్తాయా?
ప్రభుత్వ హామీలపై బాబుపై రెచ్చిపోయిన వెంక ట్రామిరెడ్డి
టెట్ లేకుండా ఉద్యోగాలా? DSC అక్రమాలపై YSRCP ఎమ్మెల్సీల దీక్ష
ఆసియా కప్లో దాయాదుల పోరు, భారత్ Vs పాక్ మ్యాచ్.. ఎలా చూడాలంటే..?