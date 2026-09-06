 వాటిని మర్చిపోలేక ఇప్పుడు డీఎస్సీ దెబ్బలతో రియాక్షన్‌ చూపిస్తున్నారా సార్‌! | Sakshi Cartoon 06-09-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వాటిని మర్చిపోలేక ఇప్పుడు డీఎస్సీ దెబ్బలతో రియాక్షన్‌ చూపిస్తున్నారా సార్‌!

Sep 6 2026 3:26 AM | Updated on Sep 6 2026 3:26 AM

Sakshi Cartoon 06-09-2026

వాటిని మర్చిపోలేక ఇప్పుడు డీఎస్సీ దెబ్బలతో రియాక్షన్‌ చూపిస్తున్నారా సార్‌!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డీఎస్సీలో అక్రమాలపై వైఎస్సార్‌సీపీ ‘గురు పరిరక్షణ దీక్ష’ (ఫొటోలు)
photo 2

'తెల్ల కాగితం' సినిమా టీజర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ఏడాదిన్నర తర్వాత వస్తున్న వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 4

‘టార్టాయిస్’ మూవీ ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖలో ఘనంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Gold Prices Drop Today 1
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర
Big Demand for Deepa Jewellers IPO 2
Video_icon

దీపా జ్యువెల‌ర్స్‌కు ఇన్వెస్ట‌ర్ల క్యూ అన్ని కోట్లు వ‌స్తాయా?
Ex-Secretariat Employees' Association Chief Kakarla Venkatrami Reddy Fires On Chandrababu 3
Video_icon

ప్రభుత్వ హామీలపై బాబుపై రెచ్చిపోయిన వెంక ట్రామిరెడ్డి
Teacher Jobs Without TET YSRCP MLCs Protest Over AP DSC Irregularities 4
Video_icon

టెట్ లేకుండా ఉద్యోగాలా? DSC అక్రమాలపై YSRCP ఎమ్మెల్సీల దీక్ష
India Vs Pakistan Asia Cup 2026 5
Video_icon

ఆసియా కప్‌లో దాయాదుల పోరు, భారత్ Vs పాక్ మ్యాచ్.. ఎలా చూడాలంటే..?

Advertisement
 