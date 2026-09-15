 సీఎం విజయ్‌పై అనుచిత కామెంట్స్‌.. ఎంపీ, ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలపై కేసు | Case against DMK MP two MLAs remarks against CM Vijay | Sakshi
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సీఎం విజయ్‌పై అనుచిత కామెంట్స్‌.. ఎంపీ, ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలపై కేసు

Sep 15 2026 8:03 PM | Updated on Sep 15 2026 8:17 PM

Case against DMK MP two MLAs remarks against CM Vijay

చెన్నై: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, న్యాయశాఖ మంత్రి సీటీఆర్ నిర్మల్ కుమార్‌పై అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణలతో డీఎంకే ఎంపీ ఎ.రాజా, ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. సెప్టెంబర్ 12న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన డీఎంకే నిరసనల్లో చేసిన ప్రసంగాలకు సంబంధించి చెన్నై, కళ్లకురిచ్చి పోలీసులు ఈ కేసులు నమోదు చేశారు.

ఎ.రాజా, హార్బర్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పీకే శేఖర్‌బాబు, రిషివందియం ఎమ్మెల్యే వసంతం కే కార్తికేయన్‌పై వేర్వేరు కేసులు నమోదయ్యాయి. అసెంబ్లీలో విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ డీఎంకే ఈ ఆందోళనలు చేపట్టింది. పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ను అంతర్గత భద్రతా నిర్వహణ చట్టం కింద అరెస్టు చేసిన అంశంపై విజయ్ అసెంబ్లీలో వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఎ.రాజాపై పోలీసులు 6 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. అసభ్య పదజాలం ఉపయోగించడం, పరువుకు భంగం కలిగించే వ్యాఖ్యలు చేయడం, ప్రజా శాంతికి విఘాతం కలిగించేలా వ్యవహరించడం వంటి ఆరోపణలు ఇందులో ఉన్నాయి. మతం, జాతి లేదా భాష ఆధారంగా వర్గాల మధ్య విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నానికి సంబంధించిన ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. 

నిరసన సందర్భంగా న్యాయశాఖ మంత్రి నిర్మల్ కుమార్ తండ్రి గురించి రాజా ప్రశ్నలు లేవనెత్తినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అనంతరం డీఎంకే ఉప ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎంపీ కనిమొళి కరుణానిధి పరోక్షంగా చేసిన మందలింపు నేపథ్యంలో ఆయన ఆ వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకున్నారు.

ఇదే నిరసనలో ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి పీకే శేఖర్‌బాబుపై నార్త్ బీచ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కళ్లకురిచ్చిలో జరిగిన నిరసనలో ముఖ్యమంత్రిపై అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణతో వసంతం కే. కార్తికేయన్‌పై 4 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులతో తమిళనాడులో అధికార డీఎంకే, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మధ్య రాజకీయ వివాదం మరింత ముదిరే అవకాశం ఉంది.  

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