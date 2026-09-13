విజయ్ యూకే పర్యటనపై డీఎంకే విమర్శలు.. టీవీకే కౌంటర్

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ యూకే పర్యటనపై డీఎంకే విమర్శలు చేసింది. తన స్నేహితుడు, సినీ హీరో అజిత్ కారు రేసును చూడటానికే విజయ్ లండన్ వెళ్లారని ఆరోపించింది. ఈ విమర్శలపై టీవీకే స్పందించింది. స్నేహితుడిని కలవడం తప్పేమీ కాదని స్పష్టం చేసింది. బ్రిటన్లోని సిల్వర్స్టోన్లో జరిగిన మిషెలిన్ లే మాన్స్ కప్ రేసును ప్రారంభించేందుకు విజయ్ సంప్రదాయ ఆకుపచ్చ జెండాను ఊపారు. అజిత్ కుమార్ 2026 ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొననున్నారు.
“తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ లండన్లో ఉన్నారు. మనకు రైతుల సమస్య ఉంది, మత్స్యకారుల సమస్య ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు ఎలాంటి తొందర లేదు” అని డీఎంకే ఎమ్మెల్యే మార్కండేయన్ అన్నారు. తమిళనాడుకు విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, చెన్నై సమీపంలో ప్రతిపాదించిన మోటార్ స్పోర్ట్స్ సిటీ కోసం ప్రపంచస్థాయి క్రీడా సదుపాయాలను పరిశీలించడం కోసం విజయ్ బ్రిటన్లో అధికారిక పర్యటన చేస్తున్నారు.
“వీళ్లకు ప్రచారం చేసుకోవడం, గొప్పగా చూపించుకోవడంపైనే ఆసక్తి ఉంది. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి పని చేస్తున్నారు. మీరు పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు మీ స్నేహితుడిని కలవడం తప్పేమీ కాదు. వాళ్లు అజిత్ గురించి మాట్లాడుతున్నారని నాకు తెలుసు. అజిత్ తమిళనాడులోనే కాదు, రేసింగ్ రంగంలో కూడా ఒక స్టార్” అని టీవీకే అధికార ప్రతినిధి అమెరికై వి. నారాయణన్ అన్నారు.
“ఇప్పుడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అజిత్ లాంటి వ్యక్తిని వెళ్లి కలిస్తే, అది తమిళనాడు బ్రాండ్ విలువను పెంచుతుంది. వాళ్లు మనపై అసూయతో ఉన్నారు. అందుకే ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఈ చిన్న, అర్థంలేని మాటలతో మన దృష్టి మళ్లించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు” అని ఆయన అన్నారు.
విజయ్ బ్రిటన్ పర్యటన
తమిళనాడు బలమైన ఆటోమొబైల్, విద్యుత్ వాహనాల తయారీ రంగాన్ని ఉపయోగించుకుని ప్రపంచస్థాయి మోటార్ స్పోర్ట్స్ సిటీని అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రణాళికను ముందుకు తీసుకెళ్తున్న సమయంలో విజయ్ బ్రిటన్ పర్యటన సాగుతోంది. ప్రభుత్వం ప్రకారం, మోటార్ స్పోర్ట్స్ మౌలిక సదుపాయాలు, క్రీడా పర్యాటకం, ఈ రంగంతో అనుసంధానమైన ప్రత్యేక ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమల అభివృద్ధికి ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించేందుకు ఈ పర్యటన ఉపయోగపడుతుంది.
విజయ్-అజిత్ కలయిక
సిల్వర్స్టోన్ రేసింగ్ సర్క్యూట్లో విజయ్ తన స్నేహితుడు అజిత్ కుమార్ వైపు పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి ఆలింగనం చేసుకున్న దృశ్యం కనిపించింది. మిషెలిన్ లే మాన్స్ కప్లో సిల్వర్స్టోన్ రౌండ్కు ముందు అజిత్ కుమార్ స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు వేదిక వద్ద స్వాగతం పలికారు.
@actorvijay in action! 🎥
Watch the full race LIVE and FREE on FIAWEC+ https://t.co/DYCHBX6lvB pic.twitter.com/12EgOUsYGy
— Le Mans Cup (@LeMansCup) September 12, 2026
Ajith Kumar and Thalapathy Vijay looking effortlessly iconic together. What a moment. pic.twitter.com/camn5fuGhw
— The XO Show ™ (@latenightxoshow) September 13, 2026